Η Ολλανδία εγκαινίασε πλωτό ηλιακό πάρκο το 2020: 6 χρόνια μετά, έχει αναδυθεί ένας βιότοπος για 2.000 ασπόνδυλα

Πλωτή ηλιακή φάρμα στην Ολλανδία μετατράπηκε αναπάντεχα σε καταφύγιο για εκατοντάδες ψάρια και ασπόνδυλα, ενισχύοντας σημαντικά την τοπική βιοποικιλότητα της περιοχής.

Η μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνήθως επικεντρώνεται στη μείωση των εκπομπών, αλλά το σίγουρο είναι ότι ορισμένα έργα δημιουργούν επίσης απροσδόκητα αποτελέσματα για τη φύση. Το τελευταίο παράδειγμα εντοπίζεται σε μια μεγάλη πλωτή ηλιακή φάρμα που εγκαταστάθηκε το 2020 σε μια λίμνη της Ολλανδίας, όπου οι ειδικοί επιβεβαίωσαν ότι, πέρα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η υποδομή κατέληξε να μετατραπεί σε καταφύγιο για 431 ψάρια και 1.951 ασπόνδυλα.

Ένα φυσικό εκτροφείο: Τα είδη που βρέθηκαν κάτω από την ηλιακή φάρμα

Μεταξύ όλων αυτών των ζωντανών οργανισμών, οι ερευνητές εντόπισαν μύδια, σπόγγους του γλυκού νερού και διάφορα είδη μικρών οργανισμών που αποτελούν τη βάση της υδάτινης τροφικής αλυσίδας.

Ανιχνεύθηκαν επίσης νεαρά ψάρια που χρησιμοποιούν αυτά τα καταφύγια ως ζώνη ανάπτυξης, πράγμα που δείχνει ότι το οικοσύστημα που δημιουργήθηκε κάτω από τον ηλιακό σταθμό λειτουργεί ως φυσικό εκτροφείο.

Ευχάριστα τα νέα για την ολλανδική βιοποικιλότητα

Η μελέτη επισημαίνει ότι η βιοποικιλότητα αυξανόταν καθώς οι τεχνητοί βιότοποι ωρίμαζαν. Η παρουσία μικροοργανισμών και ασπονδύλων παρείχε τροφή σε μεγαλύτερα είδη, ευνοώντας τη δημιουργία ενός όλο και πιο περίπλοκου οικοσυστήματος.

Επιπλέον, προηγούμενες έρευνες για την ίδια εγκατάσταση είχαν ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο ηλιακός σταθμός δεν προκάλεσε σημαντικές αλλαγές στην ποιότητα του νερού κατά την περίοδο που αναλύθηκε.

Παρά ταύτα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτά τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν ότι όλοι οι πλωτοί ηλιακοί σταθμοί θα δημιουργήσουν αυτόματα μια σειρά οφελών για τη βιοποικιλότητα. Το αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως το βάθος του νερού, τα είδη που είναι παρόντα σε κάθε τοποθεσία ή η επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα πάνελ.

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