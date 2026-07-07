«Πως να τους λες να πάνε να γ*μηθούνε ευγενικά»: Ένας πρακτικός και άμεσος οδηγός για την τέχνη του «όχι»

Γιατί είναι τόσο δύσκολο να βάζουµε όρια;

Φοβόµαστε µήπως χάσουµε τη δουλειά µας, αποµακρύνουµε κάποιον αγαπηµένο ή γελοιοποιηθούµε µπροστά στους φίλους µας. Και όταν τελικά µιλάµε, η ενοχή και το άγχος µάς ακολουθούν σαν σκιά. Η αλήθεια όµως είναι απλή: τα όρια στις σχέσεις είναι τόσο απαραίτητα όσο οι κανόνες κυκλοφορίας – χωρίς αυτά, όλα βγαίνουν εκτός ελέγχου.

Στο Πώς να τους λες να πάνε να γ*µηθούν ευγενικά, η ψυχολόγος και νευροεπιστήµονας Alba Cardalda σε µαθαίνει να λες «όχι» µε αυτοπεποίθηση και ενσυναίσθηση. Να αναγνωρίζεις πότε σε πιέζουν, να διαχειρίζεσαι τις ενοχές και να βάζεις όρια χωρίς να απολογείσαι.

Γιατί κάθε φορά που λες «ναι» ενώ θέλεις να πεις «όχι», χάνεις λίγο από εσένα. Και κάθε «όχι» που τολµάς να πεις, σε φέρνει πιο κοντά σε αυτό που πραγµατικά είσαι.

Ένας πρακτικός και άμεσος οδηγός για την τέχνη του «όχι».

Ο συγγραφέας

Η Alba Cardalda είναι κλινική ψυχολόγος, νευροψυχολόγος και ειδικός στη γνωσιακή-συµπεριφορική θεραπεία (CBT), καθώς και στη σύντοµη στρατηγική θεραπεία (BST). Εργάζεται θεραπευτικά µε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε ζευγάρια και οικογένειες.

Το 2017 αποφάσισε να εγκαταλείψει τη σταθερή της εργασία για να ταξιδέψει σε όλο τον κόσµο – µια εµπειρία που άλλαξε την επαγγελµατική της οπτική. Αυτή η περίοδος ως «νοµάς» ψυχολόγος της επέτρεψε να εµβαθύνει στην κατανόηση των ανθρώπινων σχέσεων και της διαπολιτισµικής επικοινωνίας, γνώσεις που αργότερα αποτύπωσε στα βιβλία της.

Έκτοτε, έχει φέρει µια νέα προσέγγιση στον χώρο της προσωπικής ανάπτυξης και της διεκδικητικής επικοινωνίας, µε ένα µοναδικό στιλ που συνδυάζει βαθιά ψυχολογική γνώση µε απλή και προσιτή γλώσσα. Τα βιβλία της περιλαµβάνουν πρακτικά παραδείγµατα και ασκήσεις, ώστε οι αναγνώστες να µπορούν να εφαρµόζουν άµεσα όσα µαθαίνουν. Παράλληλα, η Alba είναι µια αναγνωρισµένη οµιλήτρια και δηµιουργός περιεχοµένου στα social media (@albacardalda.psicologa), όπου µοιράζεται καθηµερινές συµβουλές µε πάνω από 1.000.000 ακόλουθους.

Είπαν για το βιβλίο και τη συγγραφέα

«Ένας απαραίτητος οδηγός για την ψυχική µας υγεία. Η καταρρίπτει τον µύθο ότι το «όχι» είναι επιθετικότητα και µας διδάσκει ότι είναι η ύψιστη µορφή αυτοσεβασµού».

- El Mundo

«Αν νιώθετε ενοχές κάθε φορά που βάζετε ένα όριο, αυτό το βιβλίο είναι το αντίδοτό σας. Μια διεκδικητική φωνή που χρειαζόταν η εποχή µας».

- Psychologies Magazine

«Η Alba Cardalda είναι η φωνή µιας νέας γενιάς ψυχολόγων που µιλούν έξω από τα δόντια, συνδυάζοντας την κλινική εµπειρία µε την απόλυτη αµεσότητα».

- RTVE

«Η Alba γράφει σαν να µιλάς µε µια φίλη σου. Καθόλου βαρετοί τεχνικοί όροι, µόνο πραγµατικά παραδείγµατα και µια γλώσσα που σου φέρνει χαµόγελο, µαθαίνοντάς σου πώς να προστατεύεις την ενέργειά σου».

- Libre Inversión

«Το απόλυτο εργαλείο επικοινωνίας. Σε µαθαίνει να λες “φτάνει” µε τρόπο που να χτίζει γέφυρες σεβασµού αντί να δηµιουργεί συγκρούσεις».

- SoBrief Reviews

«Η Cardalda καταφέρνει να µετατρέψει τη σύνθετη νευροεπιστήµη σε ένα πρακτικό εγχειρίδιο επιβίωσης για τον σύγχρονο άνθρωπο που πνίγεται από τις απαιτήσεις των άλλων».



- La Vanguardia

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