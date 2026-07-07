Ο πιο σημαντικός ποταμός της Ευρώπης στερεύει: Τι σημαίνει για καύσιμα, τιμές και ελλείψεις

Η δραματική πτώση της στάθμης του ποταμού Ρήνου προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη.

Ο Ρήνος, ο σημαντικότερος υδάτινος εμπορικός διάδρομος της Δυτικής Ευρώπης, βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων ετών. Η παρατεταμένη ξηρασία και τα διαδοχικά κύματα καύσωνα έχουν οδηγήσει σε αισθητή μείωση της στάθμης των υδάτων, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για την τροφοδοσία βιομηχανιών, την ενεργειακή επάρκεια και την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο ποταμός διασχίζει τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελβετία και την Ολλανδία, αποτελώντας βασική αρτηρία για τη μεταφορά πετρελαίου, άνθρακα, χημικών προϊόντων, πρώτων υλών και εξαρτημάτων που τροφοδοτούν τη βιομηχανική παραγωγή της Ευρώπης.

Η χαμηλή στάθμη περιορίζει τη μεταφορά φορτίων

Η πτώση της στάθμης του νερού επηρεάζει άμεσα τη ναυσιπλοΐα, ιδιαίτερα σε κρίσιμα σημεία του ποταμού, όπως η περιοχή Kaub στη Γερμανία. Εκεί, τα φορτηγά πλοία αναγκάζονται να περιορίζουν σημαντικά το φορτίο τους, ώστε να αποφύγουν τον κίνδυνο προσάραξης.

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα πλοία ταξιδεύουν μεταφέροντας μόλις το 30% έως 50% της συνολικής χωρητικότητάς τους. Αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται περισσότερα δρομολόγια για τη μεταφορά των ίδιων ποσοτήτων προϊόντων, γεγονός που αυξάνει το μεταφορικό κόστος και προκαλεί καθυστερήσεις στην τροφοδοσία των εργοστασίων και των επιχειρήσεων.

After facing high temperatures 🌡️ and limited rainfall 🌧️, the #Rhine, Europe's second-largest river 🌊, experienced a substantial decrease in water levels.



Complete #StateOfClimate in Europe 2022 report available now: https://t.co/jlwJEbp6Qr pic.twitter.com/Utvu72gj1h — World Meteorological Organization (@WMO) June 27, 2023

Η έλλειψη χιονιού και οι υψηλές θερμοκρασίες επιδεινώνουν την κατάσταση

Οι ειδικοί αποδίδουν το πρόβλημα στον συνδυασμό της περιορισμένης χιονόπτωσης στις Άλπεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της παρατεταμένης ανομβρίας που ακολούθησε την άνοιξη.

Καθώς μειώνεται η ποσότητα του διαθέσιμου νερού, ο ποταμός θερμαίνεται ταχύτερα, γεγονός που επηρεάζει όχι μόνο τη ναυσιπλοΐα αλλά και τα οικοσυστήματα της περιοχής. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες του νερού ασκούν πρόσθετη πίεση στη χλωρίδα και την πανίδα, οδηγώντας τις αρμόδιες αρχές στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν για το μέλλον

Σύμφωνα με μελέτες του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα φαινόμενα χαμηλής στάθμης στον Ρήνο αναμένεται να εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα τις επόμενες δεκαετίες, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι συχνότερες περίοδοι ξηρασίας θα επιβαρύνουν περαιτέρω το κόστος των μεταφορών, θα δημιουργήσουν νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία και θα αυξήσουν τον κίνδυνο διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, με επιπτώσεις που θα γίνονται αισθητές σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικονομία.

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