Η θερμότητα εξωπλανήτη αποκαλύπτει πώς επέζησε από τον θάνατο του άστρου του αποκαλύπτει το μέλλον της Γης

Το James Webb μελέτησε τον WD 1856 b γύρω από λευκό νάνο και αποκάλυψε θερμοκρασία, ατμόσφαιρα και σενάρια επιβίωσης πλανητών μετά τον θάνατο άστρων.

Η θερμοκρασία ενός γιγάντιου πλανήτη αποκαλύπτει πώς επέζησε από τον θάνατο του άστρου του και η Γη ίσως ακολουθήσει το ίδιο μονοπάτι

Διεθνής ομάδα αστρονόμων χρησιμοποίησε το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb για να παρατηρήσει τη διέλευση του εξωπλανήτη WD 1856 b μπροστά από τον λευκό νάνο μητρικό του άστρο. Οι παρατηρήσεις επέτρεψαν για πρώτη φορά τον ακριβή υπολογισμό της μάζας και της θερμοκρασίας του πλανήτη, καθώς και την ανίχνευση στοιχείων της ατμόσφαιράς του.

Ένας πλανήτης που δεν θα έπρεπε να υπάρχει

Ο WD 1856 b, περίπου τέσσερις έως έντεκα φορές πιο ογκώδης από τον Δία, κινείται σε εξαιρετικά κοντινή τροχιά γύρω από τον λευκό νάνο WD 1856+534, ολοκληρώνοντας μια περιφορά κάθε 34 ώρες.

Θεωρητικά, η θέση του είναι τόσο κοντά που θα έπρεπε να είχε καταστραφεί κατά τη φάση του ερυθρού γίγαντα του άστρου, όταν αυτό διογκώθηκε και «κατάπιε» τους εσωτερικούς πλανήτες.

Η συμβολή του James Webb

Κατά τη διάρκεια της διέλευσης, το τηλεσκόπιο κατέγραψε μικρές μεταβολές στη φωτεινότητα, αποκαλύπτοντας τη μάζα του πλανήτη και τη θερμοκρασία του, περίπου 126°C.

Οι μετρήσεις έδειξαν ότι η μείωση της υπέρυθρης ακτινοβολίας ήταν μικρότερη από εκείνη στο ορατό φως, κάτι που εξηγείται από τη θερμική ακτινοβολία του ίδιου του πλανήτη. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ενδείξεις ατμόσφαιρας με ίχνη νεφών και υδρογονανθράκων, πιθανώς μεθανίου η πρώτη τέτοια ανίχνευση σε πλανήτη γύρω από λευκό νάνο.

Πώς βρέθηκε τόσο κοντά;

Οι επιστήμονες προτείνουν δύο σενάρια: είτε ο πλανήτης επέζησε από τη φάση του ερυθρού γίγαντα, είτε σχηματίστηκε μακριά και μετακινήθηκε προς το εσωτερικό λόγω βαρυτικών αλληλεπιδράσεων με άλλα σώματα σε τριπλό αστρικό σύστημα.

Οι τελευταίες αναλύσεις δείχνουν ότι το δεύτερο σενάριο είναι πιθανότερο, καθώς η θερμότητα του πλανήτη φαίνεται να προέρχεται από παλαιότερη βαρυτική θέρμανση.

Μια ματιά στο μέλλον του Ηλιακού Συστήματος

Σε περίπου πέντε δισεκατομμύρια χρόνια, ο Ήλιος θα μετατραπεί σε λευκό νάνο. Οι εσωτερικοί πλανήτες πιθανότατα θα καταστραφούν, όμως τα εξωτερικά σώματα ίσως επιβιώσουν ή μετακινηθούν σε νέες τροχιές.

Η μελέτη του WD 1856 b προσφέρει το πιο καθαρό μέχρι σήμερα «μοντέλο» για το τι μπορεί να συμβεί σε πλανήτες όπως ο Δίας και πιθανώς, σε βάθος χρόνου, στη Γη.

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