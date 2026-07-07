Ηλιακή έκλειψη 12 Αυγούστου: Το λάθος που μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στα μάτια

Οι ειδικοί προειδοποιούν για το πιο συχνό λάθος κατά την παρατήρηση μιας ηλιακής έκλειψης. Πότε είναι πραγματικά ασφαλές να κοιτάξετε το φαινόμενο και γιατί ο αμφιβληστροειδής κινδυνεύει.

Η παρακολούθηση μιας ηλιακής έκλειψης αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ένα ιδιαίτερα συνηθισμένο λάθος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή και ακόμη και μη αναστρέψιμη βλάβη στην όραση.

Πολλοί θεωρούν ότι όταν ο Ήλιος καλύπτεται σχεδόν ολοκληρωτικά από τη Σελήνη, η παρατήρησή του γίνεται ασφαλής χωρίς ειδική προστασία. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορεί να κάνει κάποιος κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης.

Γιατί ο κίνδυνος παραμένει

Ακόμη και όταν ένα μικρό μόνο τμήμα του ηλιακού δίσκου παραμένει ορατό, η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας εξακολουθεί να είναι αρκετή ώστε να προκαλέσει εγκαύματα στον αμφιβληστροειδή χιτώνα.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η βλάβη μπορεί να προκληθεί χωρίς πόνο ή άμεσα συμπτώματα, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να αντιληφθούν το πρόβλημα ώρες ή ακόμη και ημέρες αργότερα.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι μόνο κατά τη διάρκεια της πλήρους ηλιακής έκλειψης μπορεί να αφαιρεθεί προσωρινά η προστασία των ματιών.

Η στιγμή αυτή έρχεται αμέσως μετά την εξαφάνιση του λεγόμενου «διαμαντένιου δαχτυλιδιού», του εντυπωσιακού φωτεινού φαινομένου που εμφανίζεται λίγο πριν και λίγο μετά την πλήρη έκλειψη.

Μόλις ο Ήλιος αρχίσει να επανεμφανίζεται, ακόμη και ελάχιστα, τα ειδικά γυαλιά πρέπει να φορεθούν ξανά αμέσως.

Μην αυτοσχεδιάζετε

Οι αστρονόμοι επισημαίνουν ότι δεν πρέπει ποτέ να αφαιρεί κανείς την προστασία επειδή «ο Ήλιος φαίνεται σχεδόν κρυμμένος» ή επειδή πιστεύει ότι μπορεί να υπολογίσει τη σωστή στιγμή.

Η ασφαλέστερη επιλογή είναι η χρήση πιστοποιημένων γυαλιών παρατήρησης ηλιακής έκλειψης καθ' όλη τη διάρκεια του φαινομένου, εκτός από τα λίγα λεπτά της πλήρους έκλειψης, όπου αυτή υπάρχει.

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