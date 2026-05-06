Έτσι θα είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια ηλιακή έκλειψη αυτού του αιώνα: Φαινόμενο που δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

Το πρωί της 2ας Αυγούστου 2027 θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη σε διάρκεια ηλιακή έκλειψη του αιώνα.

Πρόκειται για ένα μοναδικό αστρονομικό γεγονός που θα μετατρέψει την ημέρα σε νύχτα για αρκετά λεπτά, προσφέροντας ένα θέαμα που δεν θα επαναληφθεί με την ίδια ένταση μέχρι το έτος 2183.

Πού θα είναι ορατή η έκλειψη; Η εντυπωσιακή διάρκεια του φαινομένου

Η ολική έκλειψη ηλίου της 2ας Αυγούστου 2027 θα είναι ορατή από τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τμήματα της Ευρώπης. Στην Ισπανία, η «ζώνη ολικότητας» θα διασχίσει το στενό του Γιβραλτάρ από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κορύφωση της έκλειψης θα σημειωθεί γύρω στις 10:50 το πρωί και η ολικότητα θα διαρκέσει 6 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα. Αυτή η εξαιρετική διάρκεια την καθιστά την πιο μακροχρόνια έκλειψη του αιώνα μας.

Κατά τη διάρκειά της, η Σελήνη θα τοποθετηθεί ακριβώς μπροστά από τον Ήλιο, καλύπτοντάς τον πλήρως και δημιουργώντας συνθήκες νύχτας μέσα στο κατακαλόκαιρο.

Η έκλειψη του 2027 αποτελεί μέρος μιας σπάνιας διαδοχής αστρονομικών φαινομένων που θα λάβουν χώρα το 2026, το 2027 και το 2028.

