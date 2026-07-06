Αγγελόπουλοι: Έκαναν δωρεά 15 μοτοσυκλέτες στην ΕΛ.ΑΣ.

Οι κύριοι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος προχώρησαν στην δωρεά 15 μοτοσικλετών στην Ελληνική Αστυνομία.

Σημαντική δωρεά στην ΕΛ.ΑΣ. από τους προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός. κ.κ. Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Συγκεκριμένα οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος έκαναν δωρεά 15 μοτοσυκλέτες, οι οποίες θα ενισχύσουν τον μηχανοκίνητο στόλο υπηρεσιακών οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ειδική τελετή για τη δωρεά πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, των κ.κ. Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου και του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την δωρεά των Αγγελόπουλων:

Δωρεά μοτοσικλετών στην ΕΛ.ΑΣ. για την ενίσχυση Υπηρεσιών πρώτης γραμμής

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του μηχανοκίνητου στόλου υπηρεσιακών οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι κ.κ. Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος πραγματοποίησαν δωρεά συνολικά 15 μοτοσικλετών, υπηρεσιακού και ελευθέρου χρωματισμού.

Η ειδική τελετή για τη δωρεά πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, των κ.κ. Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου και του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου.

Οι δίκυκλες μοτοσικλέτες θα ενισχύσουν τις Υπηρεσίες που θεωρούνται πρώτης γραμμής, ενώ, με την προσθήκη τους συνεχίζεται η σημαντική αναβάθμιση του εξοπλισμού της ΕΛ.ΑΣ. Κύριος στόχος η συμμετοχή τους σε σχέδια περιπολιών και επιχειρήσεων ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και να βελτιώνονται οι συνθήκες, όπου καταγράφονται αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες.

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