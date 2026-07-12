Το πιο επικίνδυνο ζώο στα εθνικά πάρκα: Ευθύνεται για το 62% των επιθετικών περιστατικών

Μελέτη σε 3.500 περιστατικά σε εθνικά πάρκα δείχνει ότι το πιο επικίνδυνο ζώο δεν είναι η αρκούδα, αλλά η άλκη (elk), κυρίως όταν οι άνθρωποι απλώς περπατούν.

Μια νέα μελέτη του Frontiers in Conservation Science εξετάζει ποιο είναι πραγματικά το πιο επικίνδυνο ζώο που μπορεί να συναντήσει κανείς σε εθνικά πάρκα και τα αποτελέσματα ανατρέπουν τις προσδοκίες.

Πολλοί θα υπέθεταν ότι οι γκρίζλι ή οι μαύρες αρκούδες αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν κάτι διαφορετικό.

Μελέτη σε χιλιάδες περιστατικά άγριας ζωής

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του York στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέλυσαν βάση δεδομένων των Parks Canada με σχεδόν 3.500 καταγεγραμμένα περιστατικά μεταξύ 2010 και 2023.

Τα δεδομένα περιλάμβαναν τόσο τα ζώα που εμπλέκονταν όσο και τις ανθρώπινες δραστηριότητες τη στιγμή του περιστατικού. Η ανάλυση επικεντρώθηκε στα πέντε πιο συχνά εμπλεκόμενα είδη και σε επτά διαφορετικές ανθρώπινες δραστηριότητες, από απλό περπάτημα έως πιο απαιτητικά αθλήματα.

Το πιο επικίνδυνο ζώο στα εθνικά πάρκα

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το πιο επικίνδυνο ζώο στα εθνικά πάρκα δεν είναι η αρκούδα, αλλά η άλκη (elk). Σύμφωνα με τη μελέτη, οι άλκες ευθύνονται για περίπου 62% των επιθετικών περιστατικών, ξεπερνώντας όλα τα άλλα ζώα.

Ακολουθούν:

Γκρίζλι αρκούδες: 14%

Μαύρες αρκούδες: 13%

Μουλ ελάφια: 7%

Κογιότ: 3%

Γιατί τα απλά ζώα είναι πιο επικίνδυνα

Ένα από τα πιο απρόσμενα ευρήματα αφορά τις ανθρώπινες δραστηριότητες που συνδέονται με τα περιστατικά. Δεν ήταν τα extreme sports ή οι επικίνδυνες δραστηριότητες που σχετίζονταν περισσότερο με επιθέσεις, αλλά απλώς το περπάτημα.

Οι ερευνητές εξηγούν ότι οι ήπιες δραστηριότητες κάνουν τους ανθρώπους πιο πιθανό να πλησιάσουν ή να αιφνιδιάσουν τα ζώα, ειδικά όταν αυτά προστατεύουν τα μικρά τους.

Εξήγηση από τους ερευνητές

Όπως αναφέρει η επικεφαλής της μελέτης, Holly Landles, οι χαμηλής έντασης δραστηριότητες σχετίζονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα επιθετικών συναντήσεων, ανεξάρτητα από το είδος.

Ο συν-συγγραφέας Shashank Balakrishna σημείωσε ότι η έρευνα επιτρέπει πλέον τον εντοπισμό συγκεκριμένων «επικίνδυνων συνδυασμών», όπως άλκες κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή ελάφια σε περιπτώσεις βόλτας με σκύλο.

Περιορισμοί της έρευνας

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα δεδομένα βασίζονται μόνο σε καταγεγραμμένα περιστατικά, επομένως ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι μεγαλύτερος.

Επίσης δεν καταγράφηκαν κρίσιμες λεπτομέρειες, όπως το φύλο των ζώων ή η ακριβής διάρκεια της επαφής, γεγονός που δυσκολεύει την πλήρη ανάλυση αιτίας και αποτελέσματος.

Πώς να μειώσετε τον κίνδυνο

Παρά τα ευρήματα, οι ειδικοί τονίζουν ότι απλές προφυλάξεις μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο επιθετικών συναντήσεων:

να κάνετε αισθητή την παρουσία σας

να μιλάτε ή να χρησιμοποιείτε σφυρίχτρα

να κινείστε σε ομάδες

να κρατάτε τα κατοικίδια δεμένα

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τόσο οι άνθρωποι όσο και η άγρια ζωή βγαίνουν ζημιωμένοι από τέτοιες συναντήσεις, και ότι η κατανόηση των μοτίβων μπορεί να βοηθήσει στη συνύπαρξη.

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