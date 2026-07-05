250 χρόνια ΗΠΑ: Πόσο υπερήφανοι είναι οι Αμερικανοί για τη χώρα τους;

Νέα δημοσκόπηση αποκαλύπτει σημαντική πτώση της υπερηφάνειας των Αμερικανών για την ιστορία και τη δημοκρατία τους, καθώς η χώρα πλησιάζει στην 250η επέτειό της.

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες γιόρτασαν την 250η επέτειό τους, μια νέα δημοσκόπηση αποκάλυψε μερικές ενδιαφέρουσες πτυχές για το πώς αισθάνονται πραγματικά οι Αμερικανοί για τη χώρα τους αυτή τη στιγμή.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από το Κέντρο Ερευνών Δημοσίων Υποθέσεων The Associated Press-NORC, διαπίστωσε ότι η υπερηφάνεια για την ιστορία του έθνους και τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας του έχει μειωθεί σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε τον Απρίλιο, μια περίοδο που συνέπεσε με τη σύγκρουση των ΗΠΑ και του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, μετά από πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Είναι υπερήφανοι οι Αμερικανοί για τη χώρα τους;

Σύμφωνα με ξεχωριστή δημοσκόπηση της Gallup, μόνο το 53% των ενηλίκων στις ΗΠΑ δηλώνουν τώρα «εξαιρετικά» ή «πολύ» υπερήφανοι που είναι Αμερικανοί, το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί από τότε που ξεκίνησε αυτή η τάση το 2001.

Η έρευνα των AP-NORC διαπίστωσε ότι η υπερηφάνεια για τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας στις ΗΠΑ έχει μειωθεί κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες, πέφτοντας από το 42% τον Φεβρουάριο του 2017 στο μόλις 28% σήμερα. Η υπερηφάνεια για τις ένοπλες δυνάμεις μειώθηκε κατά 19 ποσοστιαίες μονάδες κατά την ίδια περίοδο, ενώ η υπερηφάνεια για την ιστορία της χώρας μειώθηκε επίσης κατά 14 μονάδες, με το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης να προέρχεται από τους Δημοκρατικούς.

Γιατί μειώθηκε η αμερικανική υπερηφάνεια από το 2017;

Η δημοσκόπηση διαπίστωσε έναν έντονο διχασμό κατά μήκος των πολιτικών γραμμών, με μόλις το 14% των Δημοκρατικών και το 28% των ανεξάρτητων να δηλώνουν «εξαιρετικά» υπερήφανοι που είναι Αμερικανοί, σε σύγκριση με το 70% των Ρεπουμπλικάνων. Οι Ρεπουμπλικάνοι ήταν επίσης πολύ πιο πιθανό να εκφράσουν υπερηφάνεια για τον στρατό, με περίπου 9 στους 10 να δηλώνουν ότι τους κάνει «εξαιρετικά» ή «πολύ» υπερήφανους, σε σύγκριση με περίπου 6 στους 10 ενήλικες στις ΗΠΑ συνολικά.

Η Σαμάνθα Φουλκς, μια 40χρονη Ρεπουμπλικανή από το Τέξας, δήλωσε ότι παραμένει περήφανη υποστηρίκτρια του στρατού, παρά τις δικές της επιφυλάξεις σχετικά με την εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν: «Εξακολουθώ να υποστηρίζω τα στρατεύματά μας ό,τι κι αν κάνουν», δήλωσε.

Εν τω μεταξύ, ο Ματ Στάφορντ, κεντρώος από τη Μασαχουσέτη, δήλωσε ότι η απογοήτευσή του έγκειται λιγότερο στην ίδια τη χώρα και περισσότερο στον αυξανόμενο πολιτικό διχασμό: «Αγαπώ την Αμερική, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι ο τρόπος με τον οποίο ωθούμε και τις δύο πλευρές, όπως την αριστερά και τη δεξιά, στα άκρα», δήλωσε.

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης αξιοσημείωτες διαφορές όσον αφορά την προσωπική ταυτότητα, με τους γηραιότερους Αμερικανούς και τους Ρεπουμπλικάνους να είναι πολύ πιο πιθανό να δηλώσουν ότι το να είσαι Αμερικανός είναι κεντρικής σημασίας για το πώς βλέπουν τον εαυτό τους, σε σύγκριση με τους νεότερους ενήλικες και τους Δημοκρατικούς.

Για ορισμένους, η φυλή και η εθνότητα παίζουν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας από ό,τι η εθνικότητα. Η δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι το 73% των Μαύρων Αμερικανών δηλώνουν ότι η φυλή τους είναι «εξαιρετικά» ή «πολύ» σημαντική για την ταυτότητά τους, ένα υψηλότερο ποσοστό από εκείνους που δηλώνουν το ίδιο για το ότι είναι Αμερικανοί.

Η δημοσκόπηση των AP-NORC διενεργήθηκε σε δείγμα 2.596 ενηλίκων μεταξύ 16 και 20 Απριλίου, με περιθώριο σφάλματος συν ή πλην 2,6 ποσοστιαίες μονάδες.

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