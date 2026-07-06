Το τοξικό νέφος από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο έφτασε μέχρι την Αττική, προκαλώντας έντονη ανησυχία για τη δημόσια υγεία.

Την έντονη ανησυχία του για το τοξικό νέφος που έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη εξέφρασε ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Θωμαΐδης. Η καταστροφική πυρκαγιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο προκάλεσε την καύση τεράστιων ποσοτήτων πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών, απελευθερώνοντας στην ατμόσφαιρα χιλιάδες χημικές ουσίες.

Ανάμεσά τους βρίσκονται πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, διοξίνες, πτητικές ενώσεις και επικίνδυνα μέταλλα, πολλά από τα οποία είναι άκρως τοξικά ή καρκινογόνα. Ιδιαίτερο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία αποτελούν τα εισπνεόμενα αιωρούμενα σωματίδια PM2.5, τα οποία επιβαρύνουν άμεσα τον ανθρώπινο οργανισμό.

Η διασπορά των ρύπων σε όλη την Ελλάδα

Η ατμοσφαιρική ρύπανση δυστυχώς δεν περιορίζεται στα όρια της συμπρωτεύουσας. Όπως αποκάλυψε ο καθηγητής, το τοξικό νέφος έχει ήδη ταξιδέψει μέσω των αέριων μαζών και έφτασε μέχρι την Αττική, όπου και έγινε επίσημη ανίχνευση των επικίνδυνων σωματιδίων.

Οι ρύποι αναμένεται να διασπαρούν τις επόμενες ώρες σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, καθώς και της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας, με τις συγκεντρώσεις τους πάντως να μειώνονται σταδιακά όσο απομακρύνονται από την κύρια εστία της πυρκαγιάς.

Τα συμπτώματα του τοξικού νέφους και οι οδηγίες αποφυγής

Αναφορικά με τις επιπτώσεις στην υγεία, ο κ. Θωμαΐδης εξήγησε ότι η έντονη οσμή είναι η πρώτη μας φυσική προειδοποίηση για να προστατευτούμε. Ωστόσο, όταν ξεκινά ο ερεθισμός στα μάτια, τη μύτη ή τον λαιμό, αυτό αποτελεί ξεκάθαρο σήμα κινδύνου ότι έχουμε ήδη περάσει σε ένα επίπεδο σοβαρής έκθεσης στο μολυσμένο περιβάλλον.

Για την προστασία του πληθυσμού, και πρωτίστως των ευπαθών ομάδων ή όσων αντιμετωπίζουν χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, ο καθηγητής συνιστά την πλήρη αποφυγή της έκθεσης στο νέφος. Η βασικότερη οδηγία είναι η παραμονή σε κλειστούς χώρους με ερμητικά κλειστά παράθυρα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον τρόπο λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων. Ο κ. Θωμαΐδης υπογράμμισε ότι τα κλιματιστικά πρέπει να ρυθμιστούν αποκλειστικά στην επιλογή ανακύκλωσης του εσωτερικού αέρα.

Εάν η συσκευή είναι ρυθμισμένη να εισάγει αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον, υπάρχει άμεσος κίνδυνος να μεταφερθούν οι τοξικές χημικές ουσίες μέσα στο σπίτι, εκθέτοντας τους πολίτες σε μεγάλο κίνδυνο ακόμα και μέσα στα ίδια τους τα δωμάτια.

«Οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και γενικά οι ευπαθείς ομάδες δεν θα πρέπει να έρχονται καθόλου σε επαφή με τέτοια νέφη. Το πρώτο σύμπτωμα είναι ο ερεθισμός. Η οσμή μάς ειδοποιεί ότι πρέπει να προστατευτούμε. Όταν αρχίζει ο ερεθισμός, σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε επίπεδο σοβαρής έκθεσης», επισημαίνει ο καθηγητής.

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