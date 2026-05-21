«Σιχαίνομαι το φακελάκι»: Ξέσπασε ο Γεωργιάδης για το βίντεο με αναισθησιολόγο που ζητά 150 ευρώ από ασθενή

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι ταυτοποιήθηκαν το νοσοκομείο και το πρόσωπο, ζητώντας την άμεση κίνηση των νόμιμων διαδικασιών για την απομάκρυνσή του από το ΕΣΥ.

Σε μια σοβαρή καταγγελία για περιστατικό με «φακελάκι» στο ΕΣΥ αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα social media από ασθενή. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, στο βίντεο εμφανίζεται αναισθησιολόγος να ζητά από την ασθενή ποσό 100 με 150 ευρώ, προκειμένου να κάνει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε το βίντεο «απαράδεκτο» και τόνισε ότι, μετά την ενημέρωσή του, διέταξε άμεσα έρευνα. Όπως υποστήριξε, από τη διαδικασία ταυτοποιήθηκαν τόσο το νοσοκομείο όσο και το πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.

«Σιχαίνομαι το φακελάκι»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ακόμη ότι έδωσε εντολή στη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο συγκεκριμένος γιατρός να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη από την ασθενή για όσα φέρεται να αντιμετώπισε.

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για την πρακτική του «φακελακίου», σημειώνοντας ότι πρόκειται για πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που, όπως είπε, πρέπει να υπηρετεί το δημόσιο σύστημα υγείας.

Η υπόθεση έρχεται να ανοίξει ξανά μια παλιά και πολύ ευαίσθητη πληγή στο ΕΣΥ. Το «φακελάκι» δεν είναι απλώς μια παράνομη συναλλαγή. Είναι μια πρακτική που χτυπά τον ασθενή στην πιο ευάλωτη στιγμή του, όταν βρίσκεται μπροστά σε φόβο, αγωνία και ανάγκη για ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός, η διαδικασία κινήθηκε άμεσα και πλέον αναμένονται οι ενέργειες της διοίκησης του νοσοκομείου και των αρμόδιων οργάνων. Το κρίσιμο, βέβαια, δεν είναι μόνο να τιμωρηθεί ένα πρόσωπο, εφόσον αποδειχθούν οι καταγγελίες, αλλά να σταλεί καθαρό μήνυμα ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να έχουν θέση στη δημόσια υγεία.

Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα,… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 21, 2026

