Φωτιά στην Οινόη: Μήνυμα από το 112, στη μάχη 144 πυροσβέστες και 12 εναέρια μέσα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στην Οινόη Αττικής, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο.

Η μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 15:30 το μεσημέρι του Σαββάτου σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Σφάκα, κοντά στην Οινόη του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Οι φλόγες, ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν στην περιοχή, επεκτάθηκαν γρήγορα από το πρανές της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών Θηβών προς πυκνή δασική έκταση.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι συνθήκες θεωρούνται ιδιαίτερα δύσκολες και η Αττική βρίσκεται σε κατηγορία 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ισχυρές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 144 πυροσβέστες με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 34 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ της Αττικής με drone που μεταδίδει συνεχώς εικόνα από το μέτωπο μέσω οπτικών και θερμικών καμερών.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στη Θέση «Σφάκα», πλησίον της Οινόης, στον δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας, #Αττική και επιχειρούν

140 #πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #εθελοντές, η ομάδα «#ΙΚΑΡΟΣ» (drone) Αττικής, 34 οχήματα, 8 Α/Φ και 4 Ε/Π εκ των οποίων το… July 5, 2026

Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού οκτώ αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων. Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής ενισχύουν τις προσπάθειες περιορισμού της πυρκαγιάς.

Λίγο μετά τις 16:30 ενεργοποιήθηκε και το 112, με μήνυμα προς τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, καθώς η εξέλιξη του μετώπου παρακολουθείται διαρκώς.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα και στο οδικό δίκτυο, με την Τροχαία να προχωρά σε εκτεταμένες διακοπές κυκλοφορίας.

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών Θηβών προς Ελευσίνα, από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης Πόρτο Γερμενού, καθώς και στο ρεύμα προς Βίλια από την περιοχή της ταβέρνας «Λινάρδος». Παράλληλα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται και στον κυκλικό κόμβο της Μάνδρας, στο ρεύμα προς Θήβα.

Οι διακοπές αποτυπώνουν το εύρος του πύρινου μετώπου, το οποίο εκτείνεται σε μεγάλη απόσταση, από την περιοχή της Αγίας Σωτήρας μέχρι τη διασταύρωση των Βιλίων.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο εικόνα από το drone της Πυροσβεστικής, γεγονός που διευκολύνει τον συντονισμό των δυνάμεων στο πεδίο.

Την ίδια ώρα, στην περιοχή έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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