Σπίτι στην Ινδία χτισμένο πάνω στα ερείπια αποικιακής κατοικίας: Το εντυπωσιακό “Shilaya” από ανακυκλωμένη πέτρα

Το “Shilaya” στην Κοταγκίρι της Ινδίας χτίστηκε πάνω σε ερείπια αποικιακής καλύβας με ανακυκλωμένη πέτρα, συνδυάζοντας βιώσιμη αρχιτεκτονική και ιστορία.

Η αρχιτεκτονική εταιρεία Meister Varma Architects ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή κατοικία στην Κοταγκίρι, μια ορεινή πόλη στα Νιλγκίρις της Ινδίας, η οποία στηρίζεται κυριολεκτικά πάνω στις πέτρες μιας παλαιάς αποικιακής καλύβας που είχε καταρρεύσει στο ίδιο οικόπεδο.

Το έργο ονομάζεται “Shilaya”, από τη σανσκριτική λέξη για την πέτρα, και αποτελεί άμεση αναφορά στο παρελθόν του χώρου.

Η ιδέα του να μην χαθεί το παρελθόν

Αντί να απομακρύνουν τα ερείπια της παλιάς κατασκευής, οι αρχιτέκτονες επέλεξαν να τα ενσωματώσουν ως βάση του νέου κτιρίου. Η πέτρα από την κατεστραμμένη αποικιακή κατοικία έγινε το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίστηκε το σύγχρονο σπίτι.

Η Κοταγκίρι, άλλοτε ορεινός σταθμός της βρετανικής αποικιοκρατίας, διατηρεί έντονα την παράδοση της λιθοδομής, κάτι που επηρέασε καθοριστικά τον σχεδιασμό.

Υλικά και κατασκευή

Το κάτω μέρος του σπιτιού αποτελείται από τις ανακτημένες πέτρες του παλιού κτίσματος, ενώ τα ανώτερα τμήματα, όπως η στέγη και οι εσωτερικές διαρρυθμίσεις, κατασκευάστηκαν από προκατασκευασμένο χάλυβα και ξύλο που μεταφέρθηκαν στο σημείο.

Η χρήση τοπικών υλικών ήταν επιβεβλημένη, καθώς η εξόρυξη νέας πέτρας απαγορεύεται στην ευαίσθητη οικολογικά περιοχή.

Σχεδιασμός και λειτουργικότητα

Το “Shilaya” αποτελείται από τρεις συνδεδεμένους όγκους:

τον κεντρικό χώρο με κουζίνα και τραπεζαρία,

ένα μπάνιου με ταράτσα-ηλιόλουστη επιφάνεια,

και έναν χώρο δύο υπνοδωματίων με πέτρινους τοίχους.

Ένα φεγγίτη στη στέγη και μια εσωτερική σοφίτα προσφέρουν φυσικό φως και οπτική σύνδεση των επιπέδων.

Βιωσιμότητα και φυσική θερμική προστασία

Οι πέτρινοι τοίχοι πάχους περίπου μισού μέτρου λειτουργούν ως θερμική μάζα, απορροφώντας και αποδίδοντας θερμότητα σταδιακά. Αυτό μειώνει τις ενεργειακές ανάγκες του σπιτιού, ειδικά κατά τους ψυχρούς χειμώνες της περιοχής.

Ο σχεδιασμός βασίζεται σε απλές, παθητικές λύσεις και φυσικά υλικά, δημιουργώντας ένα σπίτι που συνδυάζει παράδοση, ανακύκλωση και σύγχρονη αρχιτεκτονική σκέψη.

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