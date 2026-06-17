1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι και μια έρημος 5 φορές το Παρίσι: Το ενεργειακό στοίχημα της Ινδίας

Η Ινδία εγκαθιστά 60 εκατομμύρια ηλιακά πάνελ στην έρημο Khavda, δημιουργώντας ένα από τα μεγαλύτερα έργα ανανεώσιμης ενέργειας παγκοσμίως.

Η αλυκή της Khavda στην Ινδία βιώνει μια πλήρη μεταμόρφωση. Η χώρα αποφάσισε να επενδύσει δυναμικά στην αντιμετώπιση ενός από τα μεγαλύτερα προβλήματά της: την ενέργεια.

Σε ένα κράτος με περισσότερους από 1,4 δισεκατομμύρια κατοίκους, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται συνεχώς, ενώ το ενεργειακό σύστημα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον άνθρακα.

Η έρημος δίνει την απάντηση

Στην Khavda, μια άνυδρη περιοχή της πολιτείας Γκουτζαράτ, η Ινδία κατασκευάζει ένα από τα μεγαλύτερα ηλιακά πάρκα στον κόσμο. Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση περίπου 60 εκατομμυρίων ηλιακών πάνελ, μια τεράστια έκταση που αντικατοπτρίζει το μέγεθος της ενεργειακής πρόκλησης που αντιμετωπίζει η χώρα.

Η περιοχή καλύπτει συνολικά 538 τετραγωνικά χιλιόμετρα άνυδρης γης, έκταση σχεδόν πέντε φορές μεγαλύτερη από το Παρίσι.

Η πρόκληση της ανάπτυξης και της ενεργειακής ζήτησης

Η Ινδία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα παράδοξο: η οικονομία της αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, όμως αυτή η ανάπτυξη απαιτεί σταθερή και οικονομικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια. Για δεκαετίες, ο άνθρακας αποτελούσε τη βασική λύση.

Σήμερα, όμως, αποτελεί και ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας, καθώς προκαλεί ρύπανση, ενισχύει την εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες και δυσχεραίνει την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Παράλληλα, η ατμοσφαιρική ρύπανση έχει φτάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Για τον λόγο αυτό, η χώρα επιταχύνει τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με το συγκρότημα της Khavda να αποτελεί βασικό πυλώνα αυτής της στρατηγικής.

Ένα ηλιακό πάρκο ισχύος 30 GW

Όταν ολοκληρωθεί, το πάρκο θα διαθέτει ισχύ έως και 30 γιγαβάτ (GW), επίπεδο που αντιστοιχεί περίπου στην παραγωγική δυνατότητα 30 πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

Στόχος είναι η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να στηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη της χώρας χωρίς περαιτέρω αύξηση των εκπομπών ρύπων. Η Ινδία έχει ήδη ξεπεράσει τα 150 GW εγκατεστημένης ηλιακής ισχύος, γεγονός που καταδεικνύει ότι το έργο της Khavda δεν αποτελεί μεμονωμένη πρωτοβουλία, αλλά μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής.

Τα προβλήματα λόγω της σκόνης της ερήμου και το ρομπότ

Παρά τη μεγάλη πρόοδο, το έργο αντιμετωπίζει και προκλήσεις. Η σκόνη της ερήμου μειώνει την απόδοση των ηλιακών πάνελ, ενώ το νερό είναι εξαιρετικά περιορισμένο, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοια περιβάλλοντα.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η Ινδία στράφηκε στην τεχνολογία, χρησιμοποιώντας ρομπότ που καθαρίζουν τα πάνελ χωρίς κατανάλωση νερού. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται η αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων χωρίς να επιβαρύνεται ένας πολύτιμος φυσικός πόρος.

Αποτελεί ένα υβριδικό ενεργειακό έργο, καθώς δεν περιορίζεται μόνο στην ηλιακή ενέργεια. Περιλαμβάνει επίσης αιολικά συστήματα, υβριδικές ενεργειακές λύσεις και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του ως ενός από τα σημαντικότερα έργα ανανεώσιμης ενέργειας στον κόσμο.

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