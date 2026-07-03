Έξαλλος ο Trannos: Του πέταξαν αντικείμενο στο πρόσωπο και έστειλε σεκιουριτάδες στο κοινό (vid)

Η συναυλία ολοκληρώθηκε πρόωρα μετά το περιστατικό, με τον Trannos να αποχωρεί χωρίς να επιστρέψει στη σκηνή.

Δεν πήγε και πολύ καλά η συναυλία του Trannos στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου, η οποία ολοκληρώθηκε πρόωρα, έπειτα από ένα περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση τόσο στον ίδιο όσο και στους θεατές.

Την ώρα που ο γνωστός τράπερ βρισκόταν στη σκηνή του γηπέδου του Αγροτικού Αστέρα και ερμήνευε τα τραγούδια του, ένα αντικείμενο εκτοξεύτηκε από το κοινό και τον χτύπησε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να πέσουν και τα γυαλιά που φορούσε.

Τι συνέβη στη σκηνή

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή του περιστατικού και την έντονη αντίδραση του καλλιτέχνη.

Δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς ήταν το αντικείμενο που εκτοξεύτηκε. Σε αναρτήσεις στα social media γίνεται λόγος για μπουκαλάκι αναψυκτικού, πέτρα ή ακόμη και ηλεκτρονικό τσιγάρο, ωστόσο από το διαθέσιμο οπτικό υλικό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με βεβαιότητα ποια από τις εκδοχές ισχύει.

Το αντικείμενο βρήκε τον Trannos στην περιοχή του ματιού, με τα γυαλιά που φορούσε να φαίνεται πως περιόρισαν τις συνέπειες του χτυπήματος και απέτρεψαν σοβαρότερο τραυματισμό.

«Ποιος το πέταξε; Εγώ φεύγω»

Εμφανώς εκνευρισμένος, ο Trannos σταμάτησε αμέσως τη συναυλία και ζήτησε να εντοπιστεί το άτομο που εκτόξευσε το αντικείμενο.

«Ποιος το πέταξε ρε; Εσύ το πέταξες; Έφυγε; Πιάστον, θέλω να του μιλήσω. Πάμε, ανεβείτε, εγώ φεύγω, τον π@@λ@», ακούγεται να λέει σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο TikTok.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αποχώρησε από τη σκηνή, χωρίς να επιστρέψει για να συνεχίσει το πρόγραμμά του, με αποτέλεσμα η συναυλία να διακοπεί οριστικά.

Το περιστατικό έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, με τα σχετικά βίντεο να συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές και σχόλια.

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