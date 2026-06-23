Viral βίντεο: Μαϊμού μπήκε στο μετρό του Δελχί και έγινε η πιο απρόσμενη επιβάτιδα της ημέρας

Μια μαϊμού κατάφερε να μπει σε συρμό του Μετρό του Δελχί, προκαλώντας έκπληξη και χαμόγελα στους επιβάτες, ενώ το βίντεο έγινε γρήγορα viral.

Μια ασυνήθιστη «επιβάτιδα» κατέγραψαν οι επιβάτες του μετρό στο Δελχί της Ινδίας, όταν μια μαϊμού κατάφερε να περάσει τα μέτρα ασφαλείας και να εισέλθει σε βαγόνι του δικτύου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 21 Ιουνίου και καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο στη συνέχεια έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η απρόσμενη επιβάτιδα στο γυναικείο βαγόνι

Στο βίντεο, η μαϊμού εμφανίζεται μέσα σε βαγόνι του συρμού, μετακινούμενη από κάθισμα σε κάθισμα. Σκαρφάλωνε, κρεμόταν, περιπλανιόταν στον χώρο και καθόταν στις θέσεις, ενώ οι επιβάτες παρακολουθούσαν έκπληκτοι τις κινήσεις του, καταγράφοντας το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Οι περισσότεροι επιβάτες αντιμετώπισαν την παρουσία της μαϊμούς με χαμόγελο και περιέργεια. Σε κάποια στιγμή του βίντεο, το ζώο φαίνεται να κάθεται ακόμη και στην αγκαλιά μιας επιβάτιδας, χωρίς να δείχνει επιθετική συμπεριφορά. Σύμφωνα με όσους βρέθηκαν στο βαγόνι, η μαϊμού παρέμεινε ήρεμη καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού και δεν επιτέθηκε σε κανέναν.

Το βίντεο έγινε viral στα social media

Το βίντεο δημοσιεύθηκε στο Instagram από τον λογαριασμό «Diksha Pandit» και γρήγορα συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό προβολών και σχολίων.

Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν το περιστατικό αστείο και χαριτωμένο. «Ξέρω ότι αυτό μοιάζει με σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, αλλά η μαϊμού είναι τόσο χαριτωμένη και δεν επιτίθεται σε κανέναν», σχολίασε ένας ακόμη. Άλλος χρήστης ανέφερε: «Είναι τόσο γλυκό. Δείτε πόσο χαριτωμένα κουλουριάστηκε στη γωνία».

Δεν έλλειψαν και τα σχόλια περί ασφαλείας

Παρά τα θετικά σχόλια, αρκετοί χρήστες εξέφρασαν ανησυχίες για το πώς το ζώο κατάφερε να εισέλθει στο μετρό. «Πώς καταφέρνουν να μπαίνουν μέσα στο μετρό; Αυτό συμβαίνει πλέον πολύ συχνά. Ευτυχώς δεν έχουν τραυματίσει ποτέ κάποιον, αλλά παραμένει επικίνδυνο», έγραψε ένας χρήστης.

Το περιστατικό προκάλεσε τόσο διασκέδαση όσο και προβληματισμό σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας του δικτύου μεταφορών.

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