Εθελοντές στις ΗΠΑ θα πυροβολήσουν θανατοποινίτες στο εκτελεστικό απόσπασμα

Μετά από αποτυχημένη εκτέλεση με θανατηφόρα ένεση, το Άινταχο αλλάζει ριζικά τη διαδικασία της θανατικής ποινής, επαναφέροντας το εκτελεστικό απόσπασμα.

Μια από τις πιο αμφιλεγόμενες μεθόδους εκτέλεσης επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πολιτεία του Άινταχο επαναφέρει το εκτελεστικό απόσπασμα ως βασική μέθοδο εφαρμογής της θανατικής ποινής, ύστερα από την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσης του θανατοποινίτη Τόμας Γιουτζίν Κριτς το 2025, όταν οι αρχές απέτυχαν επί σχεδόν μία ώρα να του χορηγήσουν τη θανατηφόρα ένεση.

Το περιστατικό οδήγησε σε πλήρη αναθεώρηση των διαδικασιών. Η πολιτεία κατασκεύασε νέο θάλαμο εκτελέσεων, επένδυσε περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια στις νέες υποδομές και ανακοίνωσε το πρωτόκολλο που θα εφαρμόζεται για τους οκτώ κρατούμενους που βρίσκονται σήμερα στη θανατική πτέρυγα.

Πώς θα γίνονται οι εκτελέσεις

Το νέο σύστημα προβλέπει τη συμμετοχή έξι εθελοντών αστυνομικών, οι οποίοι θα επιλέγονται μόνο εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τρεις από αυτούς θα πυροβολούν, δύο θα βρίσκονται σε ετοιμότητα ως αναπληρωματικοί και ένας θα έχει τον ρόλο του επικεφαλής της ομάδας, αναλαμβάνοντας και τη φόρτωση των όπλων.

Οι εθελοντές πρέπει να είναι πιστοποιημένοι αστυνομικοί με τουλάχιστον τρία χρόνια υπηρεσίας, χωρίς πειθαρχικές κυρώσεις για υπερβολική χρήση βίας και χωρίς οποιαδήποτε συγγενική σχέση είτε με τον καταδικασμένο είτε με τα θύματά του.

Πριν ενταχθούν στην ομάδα, υποβάλλονται σε δοκιμασίες σκοποβολής, στις οποίες οφείλουν να πετυχαίνουν επανειλημμένα στόχο στο μέγεθος ανθρώπινης καρδιάς. Η εκπαίδευσή τους συνεχίζεται σε τριμηνιαία βάση με πραγματικά πυρά και τακτικές πρόβες.

Τρεις σφαίρες και, αν χρειαστεί, δεύτερη ομοβροντία

Την ημέρα της εκτέλεσης ο θανατοποινίτης μπορεί, αν το επιθυμεί, να λάβει έως δύο ήπια ηρεμιστικά. Στη συνέχεια δένεται σε ειδική καρέκλα εκτέλεσης και συνδέεται με καρδιογράφο, ενώ πάνω από το στήθος του τοποθετείται ειδικός στόχος.

Οι τρεις εκτελεστές πυροβολούν ταυτόχρονα από απόσταση περίπου εννέα μέτρων, πίσω από προστατευτικό τοίχο, στοχεύοντας κατευθείαν την καρδιά.

Εάν το ηλεκτροκαρδιογράφημα δείξει ότι ο κρατούμενος εξακολουθεί να βρίσκεται στη ζωή, προβλέπεται δεύτερη ομοβροντία πριν ο ιατροδικαστής πιστοποιήσει τον θάνατο.

Γιατί το Άινταχο εγκαταλείπει τη θανατηφόρα ένεση

Η απόφαση συνδέεται άμεσα με τις δυσκολίες εφαρμογής της θανατηφόρας ένεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τελευταία χρόνια αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες αρνούνται να διαθέσουν τα σκευάσματά τους για εκτελέσεις, ενώ έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις αποτυχημένων ή ιδιαίτερα παρατεταμένων εκτελέσεων.

Το Άινταχο είναι η πρώτη πολιτεία που επαναφέρει το εκτελεστικό απόσπασμα ως βασική μέθοδο εκτέλεσης, όμως δεν είναι η μόνη που αναζητά εναλλακτικές. Σε άλλες πολιτείες εφαρμόζονται ή προβλέπονται επίσης μέθοδοι όπως η εισπνοή καθαρού αζώτου και η ηλεκτρική καρέκλα.

Η απόφαση έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Οργανώσεις κατά της θανατικής ποινής υποστηρίζουν ότι κάθε νέα μέθοδος παρουσιάζεται αρχικά ως πιο «ανθρώπινη», χωρίς όμως αυτό να επιβεβαιώνεται στην πράξη. Από την άλλη πλευρά, οι σωφρονιστικές αρχές του Άινταχο υποστηρίζουν ότι το νέο πρωτόκολλο σχεδιάστηκε ώστε να διασφαλίζει μια διαδικασία που θα εκτελείται με ασφάλεια, τάξη και σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις.

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