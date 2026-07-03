Ο πλοιοκτήτης που βούτηξε στη θάλασσα στην Ελαφόνησο και έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή του: «Λειτούργησα ενστικτωδώς»

Ο πλοιοκτήτης μιλά για το περιστατικό στην Ελαφόνησο στην εκπομπή του Μega LIVE NEWS.

Ο πλοιοκτήτης του φέρι μποτ που καταγράφηκε σε βίντεο να πέφτει στη θάλασσα και να κολυμπά προς το πλοίο με ανοιχτό καταπέλτη, μίλησε για τα γεγονότα, εξηγώντας ότι ενήργησε, όπως λέει, ενστικτωδώς.

Αναφέρει ότι αντιλήφθηκε πιθανό τεχνικό ζήτημα κατά την προσέγγιση του πλοίου στον προβλήτα και αποφάσισε να βουτήξει στη θάλασσα, καθώς το πλοίο παρέμενε ακινητοποιημένο σε μικρή απόσταση από την αποβάθρα.

Η περιγραφή των γεγονότων από τον ίδιο

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, ο καταπέλτης ήταν ήδη ανοιχτός και το πλοίο δεν μπορούσε να δέσει με ασφάλεια.

Όπως αναφέρει, περίμενε λίγα λεπτά για να διαπιστώσει αν θα αποκατασταθεί το πρόβλημα, ωστόσο το πλοίο παρέμενε ακινητοποιημένο περίπου 20 μέτρα από τον προβλήτα, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να πέσει στη θάλασσα.

Η στιγμή της επέμβασης στο μηχανοστάσιο

Αφού ανέβηκε στο φέρι μποτ, όπως περιγράφει, κατέβηκε στο μηχανοστάσιο μαζί με μέλος του πληρώματος και εντόπισε το τεχνικό ζήτημα.

Αναφέρει ότι πρόβλημα είχε προκύψει σε εξάρτημα που σχετιζόταν με ντίζα και σφιγκτήρα, ενώ υποστηρίζει ότι η κύρια μηχανή του πλοίου λειτουργούσε κανονικά.

Η αποκατάσταση της βλάβης και η συνέχιση του δρομολογίου

Όπως δήλωσε, το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε επί τόπου με πρόχειρη ενίσχυση του εξαρτήματος και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική λειτουργία.

Υποστηρίζει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου 15 λεπτά και το πλοίο κατέπλευσε κανονικά.

Αναφορές για τη διάρκεια της καθυστέρησης και την ασφάλεια του πλοίου

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση ήταν μικρή και δεν ξεπέρασε τα 10–15 λεπτά, ενώ αναφέρει ότι δεν υπήρξαν παράπονα από επιβάτες.

Αναφερόμενος σε χαρακτηρισμούς περί «ακυβέρνητου» πλοίου, υποστηρίζει ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς το πλοίο είχε μηχανές και δυνατότητα ελέγχου. Παράλληλα, αρνείται ότι υπάρχουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα στο συγκεκριμένο φέρι μποτ. Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ έχουν κινηθεί διαδικασίες για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

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