Ένα σπάνιο εύρημα στην Ολλανδία αποκαλύπτει αρχαία ελληνική κατάρα

Το μυστηριώδες εύρημα του 2ου αιώνα μ.Χ. αποκαλύπτει άγνωστες πρακτικές της ρωμαϊκής εποχής

Μια σπάνια μολύβδινη πινακίδα κατάρας του 2ου αιώνα μ.Χ., χαραγμένη στα αρχαία ελληνικά, ανακαλύφθηκε στο Χέερλεν της Ολλανδίας, σε σημείο όπου βρισκόταν η ρωμαϊκή πόλη Coriovallum. Σε αντίθεση με τις περισσότερες αντίστοιχες πινακίδες της περιοχής, που είναι γραμμένες στα λατινικά, η συγκεκριμένη φέρει ελληνική επιγραφή με χαρακτηριστικά της αιγυπτιακής μαγικής παράδοσης.

Ένα σπάνιο εύρημα με ελληνική επιγραφή

Η πινακίδα, διαστάσεων 9,3 x 4,8 εκατοστών, εντοπίστηκε σε λάκκο κάτω από την πλατεία του δημαρχείου και αποκρυπτογραφήθηκε από το Ινστιτούτο Παπυρολογίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης με τη βοήθεια προηγμένης τεχνολογίας ψηφιακής απεικόνισης (RTI).

Πρόκειται για έναν από τους λεγόμενους κατάδεσμους (defixiones), μολύβδινες πινακίδες που χρησιμοποιούνταν για την επίκληση χθόνιων θεοτήτων με σκοπό να «δέσουν» έναν αντίπαλο σε υποθέσεις που αφορούσαν δικαστικές διαμάχες, επιχειρήσεις, αθλητικούς αγώνες ή ερωτικές σχέσεις.

Μαγικά σύμβολα και τέσσερις δούλοι

Η επιγραφή περιλαμβάνει τρία μαγικά σύμβολα (χαρακτήρες), καθώς και τα ονόματα δύο ανδρών και δύο γυναικών που αναφέρονται ως σύνδουλοι. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι είτε η κατάρα στρεφόταν εναντίον τους είτε συντάχθηκε εκ μέρους τους κατά ενός άγνωστου προσώπου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι δύο άνδρες φέρουν λατινικά ονόματα, ενώ οι δύο γυναίκες ελληνικά, γεγονός που αντανακλά τη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών παραδόσεων στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Σύμφωνα με τη δρα Γιούλια Λουγκοβάγια του Ινστιτούτου Παπυρολογίας, όπως να αναφέρεται στο Popular Mechanics δεν αποκλείεται μία από τις δύο γυναίκες να ήταν η συντάκτρια της κατάρας, μεταφέροντας από τη ρωμαϊκή Αίγυπτο στη Βόρεια Ευρώπη τη γνώση των ελληνικών μαγικών τελετουργιών και της επίκλησης υπερφυσικών δυνάμεων.

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