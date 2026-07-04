Το μυστήριο του μεταξωτού φορέματος λύθηκε μετά από 10 χρόνια: Το κρυφό σημείωμα ήταν ένας ξεχασμένος κώδικας του 1888

Ένα τσαλακωμένο σημείωμα σε κρυφή τσέπη φορέματος του 1880 αποδείχθηκε μετεωρολογικός τηλεγραφικός κώδικας του 1888, λύνοντας ένα δεκαετές ιστορικό μυστήριο.

Για μια δεκαετία, ειδικοί στην αποκρυπτογράφηση προσπαθούσαν χωρίς επιτυχία να εξηγήσουν δύο τσαλακωμένα χαρτιά που είχαν βρεθεί σε μια κρυφή τσέπη, μέσα στις ραφές ενός μεταξωτού φορέματος της δεκαετίας του 1880. Η υπόθεση έγινε γνωστή ως «Το Κρυπτογράφημα του Μεταξωτού Φορέματος» (Silk Dress Cryptogram) και θεωρήθηκε ένα από τα 50 σημαντικότερα άλυτα κρυπτογραφήματα στον κόσμο.

Το φόρεμα αγοράστηκε το 2013 από κατάστημα αντικών στο Μέιν από τη Σάρα Ρίβερς Κόφιλντ, η οποία ανακάλυψε τα σημειώματα και δημοσίευσε την ιστορία στο ιστολόγιό της, ελπίζοντας ότι κάποιος θα αποκρυπτογραφούσε το περιεχόμενό τους.

Οι ακατανόητες λέξεις που δεν ήταν κώδικας κατασκοπείας

Οι ερευνητές προσπαθούσαν να εξηγήσουν φράσεις όπως «Bismark omit leafage buck bank», ενώ στα χαρτιά υπήρχαν επίσης αριθμοί και σημειώσεις που παρέπεμπαν σε ώρες.

Κατά καιρούς διατυπώθηκαν θεωρίες για κώδικες τυχερών παιχνιδιών, μετρήσεις ραπτικής ή ακόμη και κατασκοπευτικά μηνύματα. Η πραγματικότητα, όμως, ήταν πολύ πιο απλή, καθώς επρόκειτο για τηλεγραφική στενογραφία που χρησιμοποιούνταν για να μειώνεται το κόστος αποστολής τηλεγραφημάτων.

Πώς λύθηκε τελικά το αίνιγμα

Ο αναλυτής δεδομένων Γουέιν Τσαν, από το Πανεπιστήμιο της Μανιτόμπα, εξέτασε περισσότερα από 170 βιβλία τηλεγραφικών κωδίκων χωρίς αποτέλεσμα. Η λύση ήρθε όταν εντόπισε αναφορές στους μετεωρολογικούς κώδικες που χρησιμοποιούσε το Σώμα Διαβιβάσεων του Στρατού των ΗΠΑ στα τέλη του 19ου αιώνα.

Σε συνεργασία με την Κεντρική Βιβλιοθήκη της NOAA, βρήκε σπάνια εγχειρίδια, ανάμεσά τους μια έκδοση του 1892, που επιβεβαίωσε ότι οι λέξεις αντιστοιχούσαν σε κωδικοποιημένες μετεωρολογικές αναφορές. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Cryptologia.

Το μήνυμα ήταν τελικά... δελτίο καιρού

Κάθε γραμμή ξεκινούσε με το όνομα μιας τοποθεσίας και ακολουθούσαν κωδικοποιημένες λέξεις που αντιστοιχούσαν σε θερμοκρασία, ατμοσφαιρική πίεση, σημείο δρόσου, βροχόπτωση, διεύθυνση και ταχύτητα ανέμου, νεφοκάλυψη και παρατηρήσεις για το ηλιοβασίλεμα.

Έτσι, η φράση «Bismark omit leafage buck bank» περιέγραφε τις καιρικές συνθήκες στο Μπίσμαρκ της τότε Επικράτειας της Ντακότα, δηλαδή θερμοκρασία 13,3°C, πίεση 30,08 inHg, σημείο δρόσου 0°C, αίθριο καιρό χωρίς βροχόπτωση, βόρειο άνεμο και ταχύτητα ανέμου περίπου 19 χλμ./ώρα. Το σύστημα είχε υιοθετηθεί το 1887 και χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά από κυβερνητικούς υπαλλήλους για τη σύνταξη μετεωρολογικών χαρτών.

Το φόρεμα εξακολουθεί να κρύβει τα μυστικά του

Με βάση τα αποκωδικοποιημένα στοιχεία και τα ιστορικά μετεωρολογικά αρχεία, ο Τσαν εκτιμά ότι οι αναφορές καταγράφηκαν στις 27 Μαΐου 1888. Ωστόσο, η ταυτότητα του ανθρώπου που έκρυψε τα σημειώματα παραμένει άγνωστη. Μια ετικέτα με το όνομα «Bennett» δεν έχει συνδεθεί με βεβαιότητα με κάποια υπάλληλο της τότε Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ενώ το φόρεμα ενδέχεται να πέρασε από πολλά χέρια μέσα στα περίπου 130 χρόνια της ιστορίας του.

Έτσι, μπορεί να λύθηκε το μυστήριο του κώδικα, όχι όμως και εκείνο της διαδρομής του ίδιου του φορέματος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ