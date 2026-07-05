Τέσσερα μαύρα «αυγά» σε βάθος 6.200 μέτρων στον Ειρηνικό έκρυβαν ένα πλάσμα που δεν είχε ξαναδεί η επιστήμη

Τέσσερα κατάμαυρα «αυγά» που εντοπίστηκαν σε βάθος 6.200 μέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό αποκάλυψαν ένα άγνωστο μέχρι σήμερα είδος σκώληκα, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες.

Οι ωκεανογράφοι συνηθίζουν να λένε ότι ο άνθρωπος γνωρίζει καλύτερα την επιφάνεια του Άρη απ' ό,τι τον πυθμένα των ωκεανών της Γης. Και όχι άδικα, καθώς οι ωκεανοί καλύπτουν περισσότερο από το 70% της επιφάνειας του πλανήτη και τα μεγάλα βάθη τους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητα.

Σε μία αποστολή εξερεύνησης στον Ειρηνικό Ωκεανό, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο και το Πανεπιστήμιο Χοκάιντο εντόπισαν τέσσερις μυστηριώδεις κατάμαυρες σφαίρες, προσκολλημένες σε έναν βράχο, σε βάθος περίπου 6.200 μέτρων.

Τα «αυγά» που τελικά ήταν κουκούλια

Η ανακάλυψη έγινε με τη χρήση τηλεχειριζόμενου υποβρύχιου οχήματος (ROV), το οποίο επιχειρούσε στη ζώνη του αβυσσικού πελάγους, ένα από τα βαθύτερα τμήματα των ωκεανών. Μη γνωρίζοντας τι ακριβώς είχαν μπροστά τους, οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα για περαιτέρω ανάλυση.

Από τα κουκούλια που ανακτήθηκαν, τέσσερα παρέμειναν άθικτα και μεταφέρθηκαν σε ειδικούς βιολόγους ασπόνδυλων στο Πανεπιστήμιο Χοκάιντο.

Η έκπληξη των επιστημόνων

Μετά από προσεκτική εξέταση, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι μαύρες σφαίρες δεν ήταν αυγά, αλλά κουκούλια που περιείχαν αρκετούς πλατυέλμινθες, δηλαδή επίπεδους σκώληκες.

Ο ερευνητής Keiichi Kakui ανέφερε ότι αρχικά πίστευε πως επρόκειτο για πρωτίστες ή κάποιον άλλο μικροοργανισμό. Όταν άνοιξε ένα από τα κουκούλια κάτω από στερεοσκόπιο, παρατήρησε ένα γαλακτώδες υγρό και μέσα σε αυτό εύθραυστα λευκά σώματα, συνειδητοποιώντας ότι επρόκειτο για κουκούλι πλατυελμίνθων.

Ένα είδος που δεν είχε καταγραφεί ποτέ

Η ανακάλυψη προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε καταγραφεί ποτέ το είδος να ζει σε τόσο μεγάλο βάθος. Το προηγούμενο βαθύτερο εύρημα είχε εντοπιστεί περίπου στα 5.200 μέτρα, ενώ πριν από αυτό οι γνωστοί ελεύθεροι πλατυέλμινθες είχαν βρεθεί σε βάθη περίπου 3.200 μέτρων.

Αναλύσεις DNA επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για ένα νέο, άγνωστο μέχρι σήμερα είδος του φύλου των Πλατυελμίνθων.

Παρόμοιοι με τους «συγγενείς» τους στα ρηχά νερά

Παρά το γεγονός ότι ζουν σε ένα από τα πιο ακραία περιβάλλοντα του πλανήτη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι οργανισμοί αυτοί εμφανίζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες με συγγενικά είδη που ζουν σε πολύ πιο ρηχά νερά και δεν παρουσιάζουν σημαντικές εξελικτικές διαφοροποιήσεις.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Biology Letters, προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι στο παζλ της ζωής στα μεγάλα βάθη των ωκεανών, τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν σε μεγάλο βαθμό άγνωστα στην επιστήμη.