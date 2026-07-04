Το τελευταίο δείπνο της οικογένειας Κοντού - Ο ανατριχιαστικός τάφος «τραπεζαρία» του Βόλου

Ένας τάφος που αναπαριστά μία ανατριχιαστική σκηνή, δεσπόζει στο πιο ιστορικό νεκροταφείο της πόλης του Βόλου.

Ένας τάφος με διαρρύθμιση πέρα της παραδοσιακής ταφόπλακας δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Αν έχεις επισκεφθεί το Α' νεκροταφείο ας πούμε, θα έχεις δει ταφικά μνημεία διακοσμημένα με αγάλματα, όπως η διάσημη «Κοιμωμένη» του Χαλεπά, οικογενειακά μαυσωλεία, προτομές και άλλες απεικονίσεις.

Αλλά ακόμα και τον πιο «έξαλλο» τάφο ξεπερνά σε πρωτοτυπία αυτό το μαρμάρινο κομψοτέχνημα στο ιστορικό πλέον Κοιμητήριο των Ταξιαρχών στον Βόλο.

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