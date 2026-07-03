Δολοφονική προσπέραση νταλίκας στα Χανιά - Βίντεο που παγώνει το αίμα

Παραλίγο μετωπική σύγκρουση στον δρόμο του αεροδρομίου Χανίων μετά από επικίνδυνο ελιγμό νταλίκας.

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης καταγράφηκε στα Χανιά, στον δρόμο που περνά μπροστά από το Αεροδρόμιο Χανίων, σε σημείο με ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία, ειδικά την τουριστική περίοδο.

Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews, οδηγός βυτιοφόρου φαίνεται να επιχειρεί προσπέραση υπό συνθήκες έντονης κίνησης, χρησιμοποιώντας φώτα και κόρνα για να πιέσει το προπορευόμενο όχημα να παραχωρήσει χώρο. Η κίνηση αυτή εκτυλίχθηκε σε δρόμο όπου από το αντίθετο ρεύμα κινούνταν κανονικά άλλα οχήματα, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο.

Αιφνιδιαστική πίεση στον δρόμο του αεροδρομίου

Η εικόνα που καταγράφεται δείχνει τον οδηγό του ΙΧ να αιφνιδιάζεται από την κίνηση του βυτιοφόρου και να αναγκάζεται, υπό τον φόβο άμεσης σύγκρουσης, να βγει εκτός οδοστρώματος. Το γεγονός ότι στο αντίθετο ρεύμα υπήρχε ταυτόχρονη κυκλοφορία έκανε την κατάσταση ακόμη πιο επικίνδυνη, με την προσπέραση να εξελίσσεται οριακά χωρίς μετωπική σύγκρουση.

Το βαρύ όχημα ολοκλήρωσε τη μανούβρα, αφήνοντας πίσω του ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει πολύ πιο σοβαρή κατάληξη.

Το συγκεκριμένο σημείο στον δρόμο του αεροδρομίου Χανίων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια συμβάντα, καθώς η αυξημένη κίνηση, ειδικά τους θερινούς μήνες, δημιουργεί συχνά συνθήκες πίεσης και επικίνδυνων ελιγμών.

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