Συνελήφθη αγροτικός γιατρός στο Καστελόριζο: Είχαν παραιτηθεί οι δύο γιατροί, τι δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Συνελήφθη αγροτικός γιατρός στο Καστελόριζο μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία και τι δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Στη σύλληψη του ενός από τους δύο αγροτικούς γιατρούς που υπηρετούσαν στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, οι δύο αγροτικοί γιατροί, ένας άνδρας και μία γυναίκα είχαν ήδη υποβάλει τις παραιτήσεις τους, οι οποίες έγιναν δεκτές από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια (2η ΥΠΕ), καθώς, όπως σημείωσε, υπήρχαν προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική κοινωνία.

Οι λόγοι που προηγήθηκαν των παραιτήσεων

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο γιατρός, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα στο Καστελόριζο περίπου έναν μήνα νωρίτερα, εξέφρασε δημόσια τις διαμαρτυρίες του για τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης που, όπως υποστήριξε, αντιμετώπιζε κατά την παραμονή του στο νησί, σύμφωνα με το Μega και την εκπομπή Εξελίξεις Τώρα. Και με βάση τις πληροφορίες του Protothema.gr, ένας από τους λόγους των διαφωνιών μεταξύ των αγροτικών γιατρών και της δημοτικής αρχής αφορούσε το διαμέρισμα που τους είχε παραχωρηθεί μετά από εργασίες ανακαίνισης.

Όπως αναφέρει ο υπουργός Υγείας, ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ είχε μεταβεί στο Καστελόριζο και παρέμεινε στο νησί για δύο ημέρες, επιχειρώντας να εξομαλύνει την κατάσταση, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η επίλυση των προβλημάτων.

Δεν θα μείνει ακάλυπτο το Καστελόριζο, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι, πριν από τις εξελίξεις, η 2η ΥΠΕ είχε ήδη μεριμνήσει για την αποστολή μίας γενικής και μίας αγροτικής ιατρού στο Καστελόριζο, ώστε να διασφαλιστεί η υγειονομική κάλυψη του νησιού. Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι το περιστατικό της σύλληψης του αγροτικού γιατρού δεν σχετίζεται ούτε με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία. Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) July 4, 2026

Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του, πρόκειται για περιστατικό που αφορά τον αγροτικό γιατρό, υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η υγειονομική κάλυψη του Καστελόριζου έχει διασφαλιστεί με την αποστολή νέων γιατρών.

Συνελήφθη αγροτικός γιατρός στο Καστελόριζο μετά από επεισόδιο με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία. Τι δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τις παραιτήσεις και την κάλυψη του νησιού.

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