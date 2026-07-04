Χάος στο αεροδρόμιο της Μυκόνου: Νεαροί σταμάτησαν την απογείωση για Νάπολη

Αναστάτωση στο αεροδρόμιο της Μυκόνου όταν ομάδα νεαρών αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του πληρώματος, προκαλώντας πολύωρη καθυστέρηση σε πτήση για Νάπολη.

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο της Μυκόνου, όταν ομάδα περίπου δέκα νεαρών επιβατών προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση σε πτήση με προορισμό τη Νάπολη, με αποτέλεσμα η αναχώρηση να καθυστερήσει για περισσότερες από τρεις ώρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το αεροσκάφος είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία τροχοδρόμησης προς τον διάδρομο απογείωσης.

Αρνήθηκαν να παραμείνουν στις θέσεις τους

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mykonos Live TV, οι νεαροί επιβάτες έλυσαν τις ζώνες ασφαλείας τους και σηκώθηκαν όρθιοι, παρά το γεγονός ότι το αεροπλάνο βρισκόταν σε φάση προετοιμασίας για απογείωση.

Το πλήρωμα καμπίνας τους ζήτησε επανειλημμένα να επιστρέψουν στις θέσεις τους και να συμμορφωθούν με τους κανόνες ασφαλείας, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο πιλότος επέστρεψε το αεροσκάφος στον χώρο στάθμευσης

Μπροστά στην άρνηση των επιβατών να ακολουθήσουν τις οδηγίες του πληρώματος, ο κυβερνήτης αποφάσισε να διακόψει τη διαδικασία απογείωσης και να επιστρέψει το αεροσκάφος στον χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου.

Λίγη ώρα αργότερα, στο αεροπλάνο επιβιβάστηκαν αστυνομικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι προχώρησαν στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και στην απομάκρυνσή τους από την πτήση.

Ντόμινο καθυστερήσεων

Το περιστατικό είχε ως συνέπεια η πτήση προς τη Νάπολη να αναχωρήσει με καθυστέρηση που ξεπέρασε τις τρεις ώρες, ενώ επηρεάστηκε και το πρόγραμμα λειτουργίας του αεροδρομίου, προκαλώντας αλυσιδωτές καθυστερήσεις και σε άλλες πτήσεις.

Το συμβάν υπενθυμίζει ότι η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες ασφαλείας του πληρώματος κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης ή της απογείωσης μπορεί να οδηγήσει σε άμεση διακοπή της διαδικασίας, καθώς και σε παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

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