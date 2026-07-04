ΦΕΚ για μισθούς Μητροπολιτών: To... ασύλληπτο νέο καθεστώς αποδοχών στην Εκκλησία της Ελλάδος

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ που αλλάζει το μισθολογικό καθεστώς των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος από 1/7/2026. Πώς διαμορφώνονται οι νέες αποδοχές και τι καταργείται.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ που θέτει σε εφαρμογή το νέο μισθολογικό πλαίσιο για τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας.

Η ρύθμιση αφορά τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, τους εν ενεργεία και τιτουλάριους Μητροπολίτες, καθώς και τους Βοηθούς Επισκόπους, και τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου 2026.

Πρόκειται για μια αλλαγή που έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις, ακόμη και εντός εκκλησιαστικών κύκλων, καθώς αναμορφώνει πλήρως το προηγούμενο μισθολογικό καθεστώς, καταργώντας παράλληλα κάθε μορφή πρόσθετων παροχών.

Οι νέες αποδοχές και το «κλείδωμα» στο ανώτατο μισθολόγιο

Με βάση το νέο πλαίσιο, ως σημείο αναφοράς ορίζονται οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, οι οποίες ανέρχονται σε 5.191 ευρώ μικτά μηνιαίως.

Σε αυτό το ποσό:

Ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες θα λαμβάνουν το 90%, δηλαδή 4.671,90 ευρώ μικτά τον μήνα

Οι Βοηθοί και Τιτουλάριοι Επίσκοποι θα λαμβάνουν το 70% του παραπάνω ποσού, δηλαδή 3.270,33 ευρώ μικτά μηνιαίως

Με τη ρύθμιση αυτή, οι αποδοχές αποσυνδέονται από το προηγούμενο αυτόνομο εκκλησιαστικό μισθολόγιο και εντάσσονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο που συνδέεται με τα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου.

Τέλος στα επιδόματα και τις πρόσθετες παροχές

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ρητή κατάργηση κάθε πρόσθετης οικονομικής παροχής πέρα από τον βασικό μισθό.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, δεν προβλέπεται πλέον καμία επιπλέον καταβολή, όπως:

έξοδα παράστασης και μετακίνησης

αποζημιώσεις για συμμετοχή σε επιτροπές ή συνοδικά όργανα

λοιπές οικονομικές ενισχύσεις που ίσχυαν μέχρι σήμερα

Έτσι, οι αποδοχές διαμορφώνονται ως «κλειστό» μισθολογικό πακέτο, χωρίς δυνατότητα προσαυξήσεων μέσω επιδομάτων ή πρόσθετων αποζημιώσεων.

Μεταβατική περίοδος έως την εφαρμογή

Αν και το ΦΕΚ ισχύει από τη δημοσίευσή του, προβλέπεται μεταβατικό διάστημα προσαρμογής των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η πλήρης εφαρμογή του νέου συστήματος στη μισθοδοσία των Αρχιερέων θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου 2026, οπότε και θα γίνεται η εκκαθάριση των αποδοχών αποκλειστικά με βάση το νέο καθεστώς.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ