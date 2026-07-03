«Χρονοταξιδιώτης» εντοπίστηκε σε φωτογραφία παραλίας του 1943 να κρατά… κινητό;

Το «κινητό» σε φωτογραφία του 1943 διχάζει το διαδίκτυο.

Μπορεί μία φωτογραφία που τραβήχτηκε εν μέσω του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου να κρύβει ένα… smartphone; Στιγμιότυπο από παραλία της Κορνουάλης το 1943 έχει γίνει viral, καθώς ένας άνδρας φαίνεται να κοιτάζει ένα αντικείμενο που θυμίζει έντονα σύγχρονο κινητό τηλέφωνο, δίνοντας τροφή σε θεωρίες περί «χρονοταξιδιώτη».

Στο κέντρο της φωτογραφίας διακρίνεται ένας άνδρας με φθαρμένο καφέ κοστούμι, ο οποίος φαίνεται να κοιτάζει επίμονα ένα αντικείμενο που μοιάζει εντυπωσιακά με σύγχρονο κινητό τηλέφωνο. Γύρω του, δεκάδες λουόμενοι απολαμβάνουν τις τελευταίες ηλιόλουστες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943.

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