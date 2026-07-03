Καλά νέα για τη Γη: Δεν θα την καταπιεί ποτέ ο Ήλιος, σύμφωνα με μελέτη

Νέες προσομοιώσεις δείχνουν ότι ο πλανήτης μας ίσως καταφέρει να επιβιώσει από τα τελευταία στάδια της ζωής του Ήλιου.

Για χρόνια, η επικρατέστερη επιστημονική εκτίμηση ήταν πως η Γη έχει ένα αναπόφευκτο τέλος. Όταν ο Ήλιος φτάσει στο τελικό στάδιο της ζωής του και διογκωθεί σε έναν ερυθρό γίγαντα, θα καταπιεί τους εσωτερικούς πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της Γης.

Μια νέα μελέτη, ωστόσο, έρχεται να αμφισβητήσει αυτή την εικόνα. Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο KU Leuven στο Βέλγιο και το Πανεπιστήμιο Paris Saclay στη Γαλλία υποστηρίζουν ότι, με βάση τα πιο σύγχρονα μοντέλα, η Γη είναι πιθανότερο να επιβιώσει ακόμη και όταν ο Ήλιος περάσει στα τελευταία στάδια της ζωής του.

Τι αλλάζει σε σχέση με όσα γνωρίζαμε

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Astronomy & Astrophysics, επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν βαρυτικά ο Ήλιος και οι πλανήτες του καθώς το άστρο διογκώνεται.

Οι προηγούμενοι υπολογισμοί βασίζονταν σε απλουστευμένα μοντέλα, τα οποία εκτιμούσαν ότι η βαρυτική επίδραση του διογκωμένου Ήλιου θα ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να παρασύρει τη Γη προς το εσωτερικό του.

Οι ερευνητές, χρησιμοποιώντας πιο εξελιγμένες προσομοιώσεις, κατέληξαν σε διαφορετικό συμπέρασμα. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η βαρυτική αυτή επίδραση είναι ασθενέστερη από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα.

Την ίδια στιγμή, καθώς ο Ήλιος θα χάνει σταδιακά μεγάλο μέρος της μάζας του, η τροχιά της Γης δεν θα συρρικνωθεί αλλά θα μετατοπιστεί προς τα έξω. Με άλλα λόγια, ο πλανήτης μας θα απομακρύνεται από τον Ήλιο όσο εκείνος θα διογκώνεται.

Το κρίσιμο ερώτημα ήταν αν αυτή η απομάκρυνση θα είναι αρκετά γρήγορη ώστε η Γη να ξεφύγει από την τεράστια εξωτερική ατμόσφαιρα του ερυθρού γίγαντα. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η απάντηση είναι πιθανότατα θετική.

Δεν θα έχουν όλοι οι πλανήτες την ίδια τύχη

Οι ερευνητές μοντελοποίησαν την εξέλιξη όλων των εσωτερικών πλανητών του Ηλιακού Συστήματος. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο Ερμής και η Αφροδίτη δεν θα καταφέρουν να σωθούν. Οι δύο πλανήτες εκτιμάται ότι θα καταποθούν από τον Ήλιο κατά τη φάση του ερυθρού γίγαντα, καθώς βρίσκονται πολύ κοντά σε αυτόν και δεν προλαβαίνουν να απομακρυνθούν.

Αντίθετα, τόσο η Γη όσο και ο Άρης φαίνεται πως θα μετακινηθούν αρκετά μακριά ώστε να επιβιώσουν τόσο από τη φάση του ερυθρού γίγαντα όσο και από το επόμενο εξελικτικό στάδιο του Ήλιου.

Οι επιστήμονες κρατούν επιφυλάξεις

Παρότι τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, οι ίδιοι οι ερευνητές αποφεύγουν να μιλήσουν για βεβαιότητα.

Επισημαίνουν ότι η τελική εξέλιξη εξαρτάται από δύο παράγοντες που εξακολουθούν να μελετώνται: τον ακριβή τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι παλιρροϊκές αλληλεπιδράσεις μεταξύ άστρου και πλανητών, αλλά και τον ρυθμό με τον οποίο ο Ήλιος θα χάνει τη μάζα του στα τελευταία στάδια της ζωής του.

Για να εκτιμήσουν αυτόν τον δεύτερο παράγοντα, χρησιμοποίησαν ως πρότυπο το άστρο L2 Puppis, έναν ερυθρό γίγαντα με αρχική μάζα σχεδόν ίδια με εκείνη του Ήλιου, ο οποίος θεωρείται ότι μπορεί να αποτυπώνει το μέλλον του δικού μας άστρου σε περίπου πέντε δισεκατομμύρια χρόνια.

Η μελέτη δεν αφορά μόνο το πολύ μακρινό μέλλον της Γης. Τα νέα μοντέλα αναμένεται να βοηθήσουν τους αστρονόμους να κατανοήσουν καλύτερα την εξέλιξη άλλων πλανητικών συστημάτων και να ερμηνεύσουν τις παρατηρήσεις πλανητών που βρίσκονται γύρω από λευκούς νάνους, δηλαδή τα υπολείμματα άστρων που έχουν ήδη ολοκληρώσει αυτή την εξελικτική πορεία.

Τα επόμενα χρόνια, η διαστημική αποστολή PLATO του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος αναμένεται να προσφέρει νέα δεδομένα για πλανήτες γύρω από ερυθρούς γίγαντες, επιτρέποντας στους επιστήμονες να ελέγξουν ακόμη πιο αυστηρά τις προβλέψεις των σημερινών μοντέλων.

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