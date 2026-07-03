Καιρός: Έρχεται διήμερο αστάθειας - Πότε θα βρέξει στην Αττική

Η ζέστη υποχωρεί προσωρινά, καθώς από το Σάββατο ο καιρός αλλάζει με τοπικές καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες που αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Μετά τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, ο καιρός αλλάζει από το Σάββατο, με την αστάθεια να φέρνει τοπικές μπόρες και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και η Αττική.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η Παρασκευή θα κυλήσει με γενικά καλές καιρικές συνθήκες στην Αττική, αν και προς το απόγευμα δεν αποκλείεται να αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειας, κυρίως στα ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες.

Πότε αναμένονται οι βροχές στην Αττική

Η ουσιαστική μεταβολή του καιρού αναμένεται από το Σάββατο, όταν αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες για βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές του νομού. Τα φαινόμενα εκτιμάται ότι θα κάνουν την εμφάνισή τους από τις πρώτες μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Παράλληλα, οι βοριάδες θα ενισχυθούν από το Σάββατο και θα διατηρηθούν ισχυροί έως και τη Δευτέρα, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ στα ανατολικά.

Η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι οι καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Την ίδια ώρα, οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών.

Η αστάθεια θα ξεκινήσει το πρωί του Σαββάτου από τη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη και στη συνέχεια θα επεκταθεί προς τις Σποράδες, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου και τα ορεινά της Κρήτης. Μέχρι αργά το απόγευμα τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν κυρίως στην Πελοπόννησο και στα βουνά της Κρήτης.

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