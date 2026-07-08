Άργος: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο

Σε βάρος των δύο αστυνομικών που πυροβόλησαν 20χρονο, κατά τη διάρκεια καταδίωξης, ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Δίωξη για κακούργημα και συγκεκριμένα για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στους δύο αστυνομικούς που άνοιξαν πυρ σε βάρος 20χρονου κατά τη διάρκεια καταδίωξης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/7) στο Άργος, που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό του

Οι δύο αστυνομικοί έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με τον ALPHA φαίνεται να υποστηρίζουν πως δεν είχαν σκοπό να σκοτώσουν τον 20χρονο, αλλά να να τον εκφοβίσουν.

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