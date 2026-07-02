Πανικός στη Γαλλία για τα φθηνά κλιματιστικά: Ουρές, ξύλο και χάος έξω από Lidl

Σκηνές απίστευτου συνωστισμού στη Γαλλία για τα κλιματιστικά στα Lidl. Ουρές από τα ξημερώματα, επεισόδια και κυκλοφοριακό χάος εν μέσω καύσωνα.

Εικόνες που θύμιζαν ημέρες μεγάλων εκπτώσεων ή ακόμη και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης καταγράφηκαν την Πέμπτη (2/7) σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας, όπου εκατοντάδες πολίτες έσπευσαν από τα ξημερώματα στα καταστήματα της Lidl για να αποκτήσουν κλιματιστικά σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή.

Η αλυσίδα είχε ανακοινώσει ότι διαθέτει συνολικά 200.000 κλιματιστικά σε προσφορά, την ώρα που η χώρα προετοιμάζεται για νέο, ισχυρό κύμα καύσωνα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η ανακοίνωση ήταν αρκετή για να προκαλέσει πρωτοφανή κινητοποίηση, με μεγάλες ουρές να σχηματίζονται πριν ακόμη ανοίξουν τα καταστήματα.

Στα βόρεια του Παρισιού, περίπου 200 άτομα περίμεναν ήδη από τις 7 το πρωί έξω από κατάστημα της αλυσίδας, δύο ώρες πριν ανοίξει. Όσο περνούσε η ώρα, η αναμονή έδινε τη θέση της στην ένταση, με λεκτικούς διαπληκτισμούς και σπρωξίματα μεταξύ πελατών που επιχείρησαν να παρακάμψουν τη σειρά προτεραιότητας.

Bagarres, portes forcées, intervention de la police... L'annonce de la vente de 200.000 climatiseurs et ventilateurs par Lidl vire au chaos pic.twitter.com/Gi6wP4FYWJ July 2, 2026

Και ξύλο για ένα κλιματιστικό

Η κατάσταση ξέφυγε όταν η διεύθυνση του καταστήματος επιχείρησε να επαναφέρει την τάξη, προειδοποιώντας ότι οι πόρτες δεν θα ανοίξουν όσο συνεχίζονται οι καβγάδες.

Η απογοήτευση κορυφώθηκε όταν έγινε γνωστό ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα υπήρχαν διαθέσιμα μόλις δύο κλιματιστικά. Ένας από τους ελάχιστους τυχερούς αγοραστές αποκάλυψε ότι είχε πάρει θέση στην ουρά από τις 4 τα ξημερώματα.

Αντίθετα, δεκάδες καταναλωτές που περίμεναν επί ώρες έφυγαν με άδεια χέρια. Ανάμεσά τους και η 69χρονη Φατού, η οποία έφτασε στις 6:30 το πρωί, αλλά βρέθηκε τρίτη στη σειρά.

«Μας είπαν ότι υπήρχαν μόνο δύο κλιματιστικά. Ήταν παραπλανητικό», δήλωσε εμφανώς εξοργισμένη, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την προσφορά.

Portes forcées, bagarres et intervention de la police… à Nanterre, la vente de climatiseurs dans le magasin Lidl vire au chaos pic.twitter.com/6jUNPjSGE5 July 2, 2026

«Επικρατεί πραγματικό χάος»

Παρόμοιες αντιδράσεις καταγράφηκαν και από άλλους πελάτες, οι οποίοι κατηγόρησαν την εταιρεία ότι η διαφημιστική καμπάνια δημιούργησε προσδοκίες που δεν μπορούσαν να καλυφθούν από τα διαθέσιμα αποθέματα. Μέχρι στιγμής, η Lidl δεν έχει απαντήσει δημόσια στις επικρίσεις.

Την ίδια ώρα, στο Σεβράν, στα βορειοανατολικά του Παρισιού, σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές αυτοκινήτων έξω από άλλο κατάστημα της αλυσίδας, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

«Επικρατεί πραγματικό χάος. Όλοι οι δρόμοι έχουν μπλοκάρει και το κέντρο της πόλης έχει παραλύσει», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τον συνωστισμό και τις στιγμές έντασης σε διάφορα καταστήματα της Lidl, με καταναλωτές να προσπαθούν να εξασφαλίσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά σε χαμηλές τιμές, καθώς οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να δοκιμάζουν τη Γαλλία.

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