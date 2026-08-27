«Του πήραν και τα χρήματα και δεν έχει δόντια»: Νέα καταγγελία για κλινική στην Τουρκία που βάζει εμφυτεύματα δοντιών

Σε εφιάλτη με κίνδυνο της ζωής του μετατράπηκαν οι οδοντιατρικές εργασίες που θέλησε να κάνει ένας 52χρονος άνδρας στην Τουρκία.

Σε εφιάλτη με κίνδυνο της ζωής του μετατράπηκαν οι οδοντιατρικές εργασίες που θέλησε να κάνει ένας 52χρονος άνδρας στην Τουρκία. Όπως κατήγγειλε συγγενείς του στο Live News, ο άνδρας πήγε για να βάλει εμφυτεύματα δοντιών στην Τουρκία και βρέθηκε στο νοσοκομείο.

«Ξεκίνησε 28η Οκτωβρίου από δω πέρα από την Ελλάδα, θα τον παραλάμβανε βανάκι, τον πήγαν σε ένα ξενοδοχείο και την επόμενη μέρα πήγανε να τον πάρουνε. Δηλαδή τη μία μέρα θα του βγάζαν τα δόντια, θα του βάζανε τα εμφυτεύματα την επόμενη και σε τέσσερις μέρες θα τελείωνε όλη η διαδικασία», αναφέρει η κουμπάρα του.

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