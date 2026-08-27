Ποιος ήταν ο μακελάρης της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντιτς: Η γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα και το αιματοκύλισμα των λαών

Πέθανε στη Χάγη ο μακελάρης της Βοσνίας, Ράτκο Μλάντιτς. Η γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα και ο εθνικιστικός όλεθρος.

Ράτκο Μλάντιτς, ο Σερβοβόσνιος πρώην στρατιωτικός διοικητής που το όνομά του έγινε συνώνυμο με τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των πολέμων της Γιουγκοσλαβίας, πέθανε σήμερα, 27 Αυγούστου, σε ηλικία 84 ετών. Σύμφωνα με το σερβικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTS, ο Μλάντιτς άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο των φυλακών της Χάγης, έχοντας υποστεί σειρά εγκεφαλικών επεισοδίων.

Ράτκο Μλάντιτς, ο Σερβοβόσνιος πρώην στρατιωτικός διοικητής που το όνομά του έγινε συνώνυμο με τα πιο σκοτεινά κεφάλαια των πολέμων της Γιουγκοσλαβίας, πέθανε σήμερα, 27 Αυγούστου, σε ηλικία 84 ετών. Σύμφωνα με το σερβικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTS, ο Μλάντιτς άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο των φυλακών της Χάγης, έχοντας υποστεί σειρά εγκεφαλικών επεισοδίων.

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