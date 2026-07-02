Μελέτη-«καμπανάκι» για την Κίνα: Το κάπνισμα κοστίζει πλέον περισσότερο από όσα αποφέρει

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι το οικονομικό και υγειονομικό κόστος του καπνίσματος στην Κίνα ξεπερνά πλέον τα έσοδα από τη βιομηχανία καπνού, εντείνοντας τις πιέσεις για αυστηρότερα μέτρα.

Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα νέας μελέτης στην Κίνα, σύμφωνα με την οποία το οικονομικό και κοινωνικό κόστος του καπνίσματος έχει πλέον ξεπεράσει τα έσοδα που αποφέρει η καπνοβιομηχανία στο κράτος.

Η ασιατική χώρα, η οποία εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό καπνιστών παγκοσμίως, βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις για την υιοθέτηση αυστηρότερων αντικαπνιστικών πολιτικών, καθώς οι δαπάνες για την υγεία και οι απώλειες στην οικονομία αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς.

Το περιστατικό που έγινε αφορμή για νέα συζήτηση

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε έπειτα από ένα περιστατικό στην πόλη Σεντζέν, το οποίο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια γυναίκα ζήτησε από έναν άνδρα να σβήσει το τσιγάρο του σε πολυσύχναστη στάση λεωφορείου. Ακολούθησε ένταση, η οποία μετετράπη σε έντονο καβγά και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας.

Το συμβάν έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους και την ανάγκη ενίσχυσης των περιοριστικών μέτρων.

Το κόστος ξεπερνά τα φορολογικά έσοδα

Μελέτη του Πανεπιστημίου Διεθνών Επιχειρήσεων και Οικονομικών της Κίνας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα οικονομικά οφέλη από την καπνοβιομηχανία δεν επαρκούν πλέον για να αντισταθμίσουν το συνολικό κόστος που προκαλεί η κατανάλωση καπνού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα συνολικά κέρδη και τα φορολογικά έσοδα από τον κλάδο εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το 1,65 τρισεκατομμύριο γιουάν (περίπου 212 δισ. ευρώ) έως το 2025. Ωστόσο, οι δαπάνες που σχετίζονται με τη θεραπεία ασθενειών, τις απώλειες παραγωγικότητας και τους πρόωρους θανάτους αποδεικνύονται ακόμη μεγαλύτερες.

Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι μόνο το 2020 ο συνολικός οικονομικός αντίκτυπος του καπνίσματος έφτασε τα 2,43 τρισεκατομμύρια γιουάν, ποσό περίπου 60% υψηλότερο από τη συνεισφορά της καπνοβιομηχανίας στα δημόσια έσοδα.

Πιέσεις για υψηλότερους φόρους στα τσιγάρα

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το αυξανόμενο βάρος στο κινεζικό σύστημα υγείας γίνεται ακόμη μεγαλύτερο λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και προτείνουν την αύξηση της φορολογίας στα προϊόντα καπνού ως μέτρο που θα μπορούσε να περιορίσει την κατανάλωση και παράλληλα να ενισχύσει τα κονδύλια για τη δημόσια υγεία.

Σήμερα, οι φόροι αντιστοιχούν περίπου στο 50% της τελικής τιμής ενός πακέτου τσιγάρων, όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει το ποσοστό αυτό να φτάνει τουλάχιστον το 75%.

Η κρατική καπνοβιομηχανία παραμένει ισχυρός παίκτης

Παρά τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων, η εφαρμογή πιο αυστηρών πολιτικών δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η China National Tobacco Corporation, η κρατική καπνοβιομηχανία της χώρας, η οποία εξακολουθεί να έχει σημαντική επιρροή στη χάραξη πολιτικής για τον κλάδο.

Η Κίνα παραμένει η μεγαλύτερη αγορά καπνού στον κόσμο, με περίπου 350 εκατομμύρια καπνιστές. Η χαμηλή τιμή των τσιγάρων και η εύκολη πρόσβαση στα προϊόντα καπνού εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια στις προσπάθειες περιορισμού της κατανάλωσης, την ώρα που οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το οικονομικό και υγειονομικό κόστος συνεχίζει να αυξάνεται.

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