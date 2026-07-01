Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση των χούλιγκαν στη Θεσσαλονίκη

Οργανωμένες επιθέσεις σε οπαδούς αντίπαλων ομάδων, διακίνηση ναρκωτικών και βίντεο που ανέβαιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνονται στη δικογραφία.

Μια εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη κυρίως από οργανωμένους οπαδούς ομάδας της Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο στόχαστρο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οποία προχώρησε στην εξάρθρωσή της έπειτα από πολύμηνη έρευνα.

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 30 Ιουνίου σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και της Μυκόνου, οδηγώντας στη σύλληψη 20 ατόμων. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, υπόθαλψη εγκληματία και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι επιθέσεις που κατέγραφαν σε βίντεο

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση, είχε ιεραρχική δομή και διαρκή δράση τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2021. Τα μέλη της φέρονται να πραγματοποιούσαν οργανωμένες επιθέσεις σε οπαδούς αντίπαλων ομάδων, να βιντεοσκοπούν τις ενέργειές τους και στη συνέχεια να αναρτούν επεξεργασμένο υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιδιώκοντας, σύμφωνα με τις Αρχές, την προβολή και την εδραίωση της κυριαρχίας τους στον χώρο των οργανωμένων οπαδών.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί συγκεκριμένα περιστατικά που αποδίδονται στα μέλη της οργάνωσης.

Το πρώτο αφορά επίθεση σε βάρος οπαδού αντίπαλης ομάδας στις 16 Φεβρουαρίου 2026 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ομάδα ατόμων με δίκυκλα και αυτοκίνητο εντόπισε δίκυκλο όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, το ακολούθησε και επιχείρησε να προκαλέσει σωματικές βλάβες στους αναβάτες του.

Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Μαρτίου 2026 και αφορά επίθεση με χρήση βίας και σφυριών σε βάρος του ίδιου οπαδού. Οι δράστες αφαίρεσαν τη μοτοσικλέτα του και στη συνέχεια προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε αυτή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης περιστατικό υπόθαλψης εγκληματία που σχετίζεται με ανθρωποκτονία 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ στις 12 Μαρτίου 2026 στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, μέλη της οργάνωσης φέρονται να παρέλαβαν τον δράστη της ανθρωποκτονίας, να τον μετέφεραν σε σύνδεσμο φιλάθλων και στη συνέχεια να τον φυγάδευσαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ακόμη, καταγράφηκε οργανωμένη επίθεση σε βάρος οπαδών της ίδιας ομάδας στην περιοχή της Καλαμαριάς, με αφορμή εσωτερικές αντιπαραθέσεις για τη διεκδίκηση της ηγεσίας συνδέσμου φιλάθλων. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης καθοδήγησε οργανωμένη επίθεση σε βάρος άλλων οπαδών, με τη συμμετοχή ομάδας περίπου δέκα ατόμων.

Δείτε το βίντεο από την δράση της οργάνωσης, το οποίο εξασφάλισε το lawandorder.gr:

Βίντεο από την δράση της σπείρας των οπαδών που συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών pic.twitter.com/oPV3hiL6t2 — lawandorder.gr (@lawandordergr) July 1, 2026

Δεκάδες ακόμη υποθέσεις βίας και ναρκωτικών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από την ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, κινητών τηλεφώνων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης προέκυψε η εμπλοκή μελών της οργάνωσης σε 46 ακόμη περιπτώσεις οπαδικής βίας, οι οποίες δεν είχαν καταγγελθεί στις Αρχές.

Παράλληλα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μέρος των μελών δραστηριοποιούνταν και στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Συνολικά διακριβώθηκαν 30 περιπτώσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών κατά τη διάρκεια οκτώ αθλητικών αναμετρήσεων, καθώς και 88 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 51 άτομα. Από τους 20 συλληφθέντες, οι 15 φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τέσσερις κατηγορούνται ότι συνέδραμαν ή επωφελήθηκαν από τη δράση της, ενώ συνελήφθη και η μητέρα ενός ανήλικου μέλους για παραμέληση της εποπτείας του.

Επιπλέον, ως βασικό μέλος της οργάνωσης κατηγορείται ένας έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη τρία πρόσωπα, ανάμεσά τους και το φερόμενο ως αρχηγικό στέλεχος.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα και άλλους χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο τύπου πιστόλι με δύο γεμιστήρες

• δύο αεροβόλα πιστόλια

• 48 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

• καραμπίνα

• 10 σουγιάδες και μαχαίρια

• ναυτικός πυρσός

• κάνναβη συνολικού βάρους 1.682,39 γραμμαρίων

• ηρωίνη συνολικού βάρους 41,1 γραμμαρίων

• κοκαΐνη συνολικού βάρους 1,5 γραμμαρίου

• τρία αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης

• οκτώ δισκία ναρκωτικών χαπιών

• δύο αυτοκίνητα

• 8.610 ευρώ σε μετρητά

• έξι ζυγαριές ακριβείας

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως το εύρος της δράσης της οργάνωσης και η πιθανή εμπλοκή επιπλέον προσώπων.

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