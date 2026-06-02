Ο «Δρόμος του Μυστηρίου» στην έρημο Μοχάβι: 80 χιλιόμετρα σε απόλυτη ευθεία, χωρίς όνομα και υποδομές

Ένας ανώνυμος στρατιωτικός χωματόδρομος 80 χιλιομέτρων στην έρημο Μοχάβι αποτελεί άλυτο μυστήριο λόγω της ευθείας σχεδίασής του και των κρυφών ερειπωμένων θερμοκηπίων.

Στην «καρδιά» της Καλιφόρνια, ανάμεσα στις περιοχές Μπάρστοου και Πάλμντεϊλ, υπάρχει μια απέραντη λωρίδα γης που δεν φέρει κανένα επίσημο όνομα στους ψηφιακούς χάρτες. Ο δρόμος αυτός, γνωστός στους ερευνητές ως «Mystery Road», εντοπίζεται για πρώτη φορά σε τοπογραφικά έγγραφα του 1943. Λόγω της περιόδου, η επικρατέστερη θεωρία αναφέρει ότι ανοίχτηκε από τον αμερικανικό στρατό για τις ανάγκες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η σχεδίαση του δρόμου προκαλεί τεράστια εντύπωση, καθώς αγνοεί προκλητικά τη μορφολογία του εδάφους. Ενώ οι παλιές διαδρομές των αμαξών ακολουθούσαν τις φυσικές καμπύλες της ερήμου, αυτός ο χωματόδρομος χαράχτηκε σε μια ατελείωτη, απόλυτη ευθεία γραμμή, ισοπεδώνοντας κάθε φυσικό εμπόδιο.

Δρόμος έκτακτης ανάγκης: Μυστήριο η απουσία υποδομών και η παρουσία ταμπελών κυκλοφορίας

Η χρήση της συγκεκριμένης διαδρομής φαίνεται πως ήταν εξαιρετικά βραχύβια. Αναφορές του 1948 δείχνουν ότι ο δρόμος ήταν ήδη μισοκατεστραμμένος, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι εξυπηρέτησε μόνο μια προσωρινή στρατιωτική ανάγκη και εγκαταλείφθηκε αμέσως μετά.

Σε όλο το μήκος του δεν υπάρχουν στύλοι τηλεφώνου, ηλεκτρικά καλώδια ή άλλες βασικές εγκαταστάσεις, ενώ το Google Maps αναγνωρίζει μόνο ένα μικρό κομμάτι του ως «Silver Mountain Rd».

Το πιο παράδοξο στοιχείο είναι ότι στο σημείο όπου ο χωματόδρομος τέμνει την πολυσύχναστη εθνική λεωφόρο Federal Highway 395, έχει τοποθετηθεί μια κανονική πινακίδα «Stop» που ελέγχει την κίνηση ενός ουσιαστικά ανύπαρκτου δρόμου.

Τα θερμοκήπια στη μέση της ερήμου

Το αίνιγμα γίνεται ακόμα πιο έντονο από την παρουσία δύο μισογκρεμισμένων θερμοκηπίων ακριβώς δίπλα στη διαδρομή. Το ένα από αυτά περιβάλλεται από ένα μεγάλο χωμάτινο τείχος, μια κατασκευή που μοιάζει να έγινε εσκεμμένα για να κρύψει το κτίριο από τα βλέμματα στην ανοιχτή έρημο.

Η ύπαρξη αυτών των εγκαταστάσεων γεννά ένα αναπάντητο ερώτημα: «Πώς μεταφερόταν το νερό για τη συντήρηση φυτών σε μια περιοχή όπου οι βροχές είναι σπάνιες και δεν υπάρχει κανένα ίχνος υδραυλικής σύνδεσης»;

Στην περιοχή υπάρχουν επίσης μεμονωμένοι εγκαταλελειμμένοι οικισμούς, όπως το «Houze Place», για τους οποίους δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία. Η πρόσφατη έρευνα του καναλιού «Sidetrack Adventures» στο YouTube, με τη χρήση drone, έφερε ξανά στο φως αυτή την εντυπωσιακή ευθεία, η οποία συνεχίζει να προκαλεί την περιέργεια των εξερευνητών.

