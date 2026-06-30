Πώς η ΕΜΑΚ εντοπίζει εγκλωβισμένους μετά από κατάρρευση κτιρίων: Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις διάσωσης

Από εκπαιδευμένους σκύλους και ειδικές κάμερες έως ακουστικούς αισθητήρες, η ΕΜΑΚ εφαρμόζει συνδυασμό τεχνικών για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων σε καταρρεύσεις.

Με αφορμή την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στο επίκεντρο βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) εντοπίζει πιθανούς εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια.

Σε τέτοιες επιχειρήσεις εφαρμόζεται , σύμφωνα με την Κατερίνα Νώντα και το Mega συνδυασμός εξειδικευμένου εξοπλισμού και ειδικών τεχνικών, με στόχο τον ταχύτερο και ασφαλέστερο δυνατό εντοπισμό ανθρώπων.

Εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης

Ένα από τα σημαντικότερα μέσα που χρησιμοποιεί η ΕΜΑΚ είναι οι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης.

Οι σκύλοι μπορούν να εντοπίσουν ανθρώπινη οσμή ακόμη και όταν αυτή βρίσκεται κάτω από μεγάλους όγκους μπετόν, μετάλλων και άλλων οικοδομικών υλικών. Για τον λόγο αυτό αποτελούν από τα πρώτα μέσα που αναπτύσσονται σε μια επιχείρηση αναζήτησης εγκλωβισμένων.

Ακουστικές συσκευές υψηλής ευαισθησίας

Τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν επίσης ειδικές ακουστικές συσκευές υψηλής ευαισθησίας.

Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να ανιχνεύσει ήχους, όπως χτυπήματα, φωνές ή άλλες κινήσεις που προέρχονται από άτομα τα οποία ενδέχεται να βρίσκονται εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια.

Ενδοσκοπικές κάμερες για έρευνα σε δυσπρόσιτα σημεία

Στις επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται ακόμη ενδοσκοπικές κάμερες έρευνας.

Οι κάμερες αυτές εισάγονται μέσα από μικρά ανοίγματα ή σχισμές στα συντρίμμια, επιτρέποντας στους διασώστες να ελέγχουν κοιλότητες και σημεία όπου δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση.

Θερμικές κάμερες

Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, αξιοποιούνται θερμικές κάμερες για την ανίχνευση πηγών θερμότητας.

Οι συσκευές αυτές μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό ανθρώπινης παρουσίας, ανάλογα με το περιβάλλον και τις συνθήκες που επικρατούν στο σημείο της κατάρρευσης.

Η χειρωνακτική έρευνα

Παράλληλα με τα τεχνολογικά μέσα, πραγματοποιείται συστηματική χειρωνακτική έρευνα.

Η απομάκρυνση των συντριμμιών γίνεται σταδιακά και με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να αποφευχθεί νέα κατάρρευση ή ο τραυματισμός πιθανών εγκλωβισμένων αλλά και των διασωστών.

Τι είναι η ΕΜΑΚ

Η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) αποτελεί ειδική μονάδα του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αποστολή της είναι η αντιμετώπιση περιστατικών που απαιτούν εξειδικευμένες επιχειρήσεις διάσωσης, όπως σεισμοί, καταρρεύσεις κτιρίων, πλημμύρες, ορεινές διασώσεις, υποβρύχιες έρευνες, καθώς και συμβάντα Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών (ΧΒΡΠ) απειλών. Η ΕΜΑΚ συνδράμει επίσης στις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, όπως πυρκαγιές, τροχαία δυστυχήματα και βιομηχανικά ατυχήματα.

Μεταξύ άλλων, έχει λάβει μέρος σε επιχειρήσεις διάσωσης μετά από ισχυρούς σεισμούς στο Ιράν και στην Τουρκία, καθώς και στην αντιμετώπιση μεγάλων δασικών πυρκαγιών στην Ισπανία και στο Ισραήλ.

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