Πετράλωνα: Εντοπίστηκαν οι 4 αγνοούμενοι - Πέντε προσαγωγές μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας

Νεότερη ενημέρωση για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Εντοπίστηκαν οι τέσσερις αγνοούμενοι, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε πέντε προσαγωγές και εξετάζουν τα αίτια του περιστατικού.

Νεότερα στοιχεία προκύπτουν για την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, καθώς οι τέσσερις άνθρωποι που αρχικά θεωρούνταν αγνοούμενοι εντοπίστηκαν από συγγενικά τους πρόσωπα και είναι ασφαλείς.

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να έχει εγκλωβιστεί εργάτης κάτω από τα συντρίμμια, καθώς η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πέντε προσαγωγές από τις Αρχές

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε πέντε προσαγωγές στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για τέσσερις εργάτες και τον ιδιοκτήτη του γειτονικού υπό ανέγερση κτιρίου, όπου εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες.

Οι αρχές διερευνούν εάν η κατάρρευση συνδέεται με εκσκαφικές εργασίες που πραγματοποιούνταν στο διπλανό οικόπεδο και αν επηρεάστηκαν τα θεμέλια της πολυκατοικίας.

Στο σημείο βρίσκεται και αρμόδιος της Πολεοδομίας, προκειμένου να εξεταστεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και οι όροι εκτέλεσης των εργασιών.

Είχαν προειδοποιήσει τους ενοίκους

Σύμφωνα με πληροφορίες, εργάτες και ο επιβλέπων μηχανικός του υπό κατασκευή κτιρίου είχαν αντιληφθεί από νωρίς το πρωί ότι υπήρχε πρόβλημα στη στατικότητα της γειτονικής πολυκατοικίας.

Όπως αναφέρεται, χτυπούσαν τα κουδούνια των διαμερισμάτων και καλούσαν τους ενοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα το κτίριο, λίγο πριν σημειωθεί η τμηματική κατάρρευσή του.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας επιχειρεί στην οδό Αλκμήνης 22 με ισχυρές δυνάμεις, τη 1η Ε.Μ.Α.Κ. και δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΔΔΗΕ και η ΔΕΦΑ, ενώ έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και η υπόλοιπη δύναμη των Ε.Μ.Α.Κ. εφόσον χρειαστεί ενίσχυση.

Στο σημείο βρίσκονται τρία ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μοτοσικλέτα άμεσης επέμβασης του ΕΚΑΒ, ενώ έχουν τεθεί σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία «Γεννηματάς», «Σωτηρία» και «Τζάνειο».

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης συνεχίζονται, ενώ οι αρχές αναμένουν τα πρώτα πορίσματα από τους πραγματογνώμονες.

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