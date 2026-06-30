Θλίψη στη Λέσβο: Νεκρός στη θάλασσα βρέθηκε ο παπα-Στρατής του Μανταμάδου

Νεκρός εντοπίστηκε στη θάλασσα ο παπα-Στρατής του Μανταμάδου. Η πολυετής διακονία, το φιλανθρωπικό έργο και η μεγάλη προσφορά του στην κοινωνία της Λέσβου.

Πένθος και θλίψη έχει προκαλέσει στη Λέσβο η είδηση του θανάτου του πρωτοπρεσβύτερου Ευστράτιου Δήσσου, του αγαπητού σε όλο το πανελλήνιο παπα-Στρατή του Μανταμάδου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Πεδής, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού.

Ο 87χρονος ιερέας βρέθηκε να επιπλέει στη θάλασσα αργά το απόγευμα της Δευτέρας (29/6), βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία και τους χιλιάδες πιστούς που είχαν συνδέσει το όνομά του με το Ιερό Προσκύνημα των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στον Μανταμάδο.

Ο παπα-Στρατής υπηρέτησε αδιάλειπτα στο ιστορικό προσκύνημα από τις 7 Ιουνίου 1970, αφιερώνοντας περισσότερες από πέντε δεκαετίες στη διακονία της Εκκλησίας και στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

Μια ζωή αφιερωμένη στην πίστη και την προσφορά

Γεννημένος στη Μήθυμνα στις 8 Νοεμβρίου 1938, ο Ευστράτιος Δήσσος χειροτονήθηκε διάκονος το 1966 και λίγο αργότερα ιερέας, αναλαμβάνοντας αρχικά την ενορία της Πελόπης, κοντά στον Μανταμάδο.

Η μετακίνησή του στο προσκύνημα των Παμμεγίστων Ταξιαρχών σηματοδότησε την έναρξη ενός πολυσχιδούς έργου, τόσο σε εκκλησιαστικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της πολυετούς διακονίας του υλοποίησε σημαντικές εργασίες αναστήλωσης και αναβάθμισης του ναού, ενώ παράλληλα ανέπτυξε έντονη φιλανθρωπική δράση.

Με πρωτοβουλία του δημιουργήθηκε οικοτροφείο για αριστούχους μαθητές Γυμνασίου, πραγματοποιήθηκαν έργα αποκατάστασης στην ευρύτερη περιοχή του προσκυνήματος, ενώ ασχολήθηκε ενεργά και με τη διάσωση της τοπικής ιστορίας και παράδοσης του Μανταμάδου μέσα από τις συγγραφικές του εργασίες.

Το κοινωνικό αποτύπωμα του παπα-Στρατή

Ξεχωριστή θέση στο έργο του κατείχε η κοινωνική προσφορά. Ίδρυσε τη «Στέγη Αγάπης», όπου καθημερινά προσφερόταν δωρεάν φαγητό σε ηλικιωμένους και ανθρώπους που είχαν ανάγκη, ενώ προχώρησε και στην ανέγερση γηροκομείου, αφήνοντας ένα διαχρονικό αποτύπωμα αλληλεγγύης στην τοπική κοινωνία.

Για τη συνολική του προσφορά τιμήθηκε το 1978 με το οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου από τον μακαριστό Μητροπολίτη Μηθύμνης Ιάκωβο. Αργότερα, κατά τις επισκέψεις του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Λέσβο, του απονεμήθηκε ο Σταυρός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ως αναγνώριση της πολυετούς εκκλησιαστικής και κοινωνικής του διακονίας.

Ο παπα-Στρατής αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, τα τρία παιδιά του και μια μεγάλη παρακαταθήκη προσφοράς. Ανάμεσά τους είναι η κόρη του Ελένη, ο γιος του Παναγιώτης, αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου, και ο Μιχαήλ-Άνθιμος, αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

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