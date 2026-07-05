Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πόσο θα διαρκέσει

Η πρώτη μακροπρόθεσμη εκτίμηση του Αμερικανικού προγνωστικού μοντέλου δεν έχει ευχάριστα νέα για τη χώρα μας.

Σε τροχιά ακραίων θερμοκρασιών εισέρχεται η χώρα για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα στα μέσα του Ιουλίου, καθώς τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του αμερικανικού μοντέλου GFS «κλειδώνουν» μια ισχυρή και επίμονη θερμή εισβολή, η οποία όμως φαίνεται να έχει ημερομηνία λήξης.

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