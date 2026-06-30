Καύσωνας στην Ευρώπη: Ο «θερμικός θόλος» σαρώνει τα Βαλκάνια – Πού θα φτάσει τους 40°C, τι έρχεται στην Ελλάδα

Ο «θερμικός θόλος» μεταφέρει τον καύσωνα στα Βαλκάνια με θερμοκρασίες έως 40°C. Ποιες χώρες βρίσκονται σε συναγερμό και ποια είναι η πρόγνωση για την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.

Το ισχυρό κύμα καύσωνα που έπληξε τη δυτική και κεντρική Ευρώπη μετακινείται πλέον προς τα Βαλκάνια, διατηρώντας σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τις θερμοκρασίες και θέτοντας σε επιφυλακή τις αρχές πολλών χωρών. Ο λεγόμενος «θερμικός θόλος», το ατμοσφαιρικό φαινόμενο που εγκλωβίζει τις θερμές αέριες μάζες, εξακολουθεί να προκαλεί ακραίες συνθήκες, ενώ στην Ελλάδα ο υδράργυρος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, χωρίς όμως να αναμένεται σημαντική επιδείνωση.

Σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά στοιχεία, η Ουγγαρία βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου κύματος ζέστης, με τη Βουδαπέστη να αναμένεται να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοια εικόνα επικρατεί και σε άλλες βαλκανικές πρωτεύουσες, καθώς το Βελιγράδι και το Βουκουρέστι κατέγραψαν θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 38 και 37 βαθμούς αντίστοιχα.

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και στη Σλοβακία, όπου καταγράφηκε νέο εθνικό ρεκόρ με 40,5 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφεί το 2007.

Κόκκινος συναγερμός σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες

Οι αρχές σε Ουγγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Σερβία, Κροατία, Σλοβακία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Στην Ουγγαρία δημιουργήθηκαν περισσότεροι από 2.000 κλιματιζόμενοι χώροι για την προστασία των ευάλωτων πολιτών, ενώ δόθηκε προσωρινή εξαίρεση στο πυρηνικό εργοστάσιο του Πάκς προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία του, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες του νερού ψύξης.

Αντίστοιχα, η Γερμανία κατέγραψε νέο υψηλό θερμοκρασίας, ενώ σε αρκετές πόλεις παρουσιάστηκαν προβλήματα στις δημόσιες συγκοινωνίες λόγω παραμόρφωσης των γραμμών τραμ. Στο Βερολίνο, οι δημοτικές αρχές επιστράτευσαν υδροφόρες για να δροσίζουν τους πολίτες σε υπαίθριους χώρους.

Πυρκαγιές, καταιγίδες και αυξημένοι θάνατοι

Οι ακραίες θερμοκρασίες συνοδεύτηκαν από σοβαρές συνέπειες. Στην Κροατία, πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο νησί Βις, ενώ στην Ιταλία ισχυρές καταιγίδες που ακολούθησαν τον καύσωνα προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις στην περιοχή του Άλτο Άντιτζε.

Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές σε αρκετές χώρες συνδέουν εκατοντάδες επιπλέον θανάτους με τις ακραίες θερμοκρασίες. Στη Γαλλία εκτιμάται ότι ο καύσωνας συνέβαλε σε περισσότερους από 1.000 θανάτους, ενώ στην Ισπανία καταγράφηκαν πάνω από 800 επιπλέον απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Ανάλογες αναφορές υπάρχουν και από τη Γερμανία και την Πολωνία, όπου αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους πιθανότατα λόγω θερμικής καταπόνησης.

Πίεση και στα ενεργειακά δίκτυα

Οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν σημαντικά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα σε χώρες όπου η χρήση κλιματιστικών παραμένει περιορισμένη. Στην Ουκρανία, το ήδη επιβαρυμένο ενεργειακό σύστημα αντιμετωπίζει πρόσθετες δυσκολίες, με τις αρχές να προχωρούν σε προσωρινούς περιορισμούς κατανάλωσης σε αρκετές περιοχές.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τόσο τη συχνότητα όσο και την ένταση των ακραίων κυμάτων ζέστης, καθιστώντας τα φαινόμενα αυτά ολοένα και πιο συνηθισμένα.

Πώς θα διαμορφωθεί ο καιρός στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα οι θερμοκρασίες διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, χωρίς όμως να αναμένεται σημαντική μεταβολή τις επόμενες ημέρες.

Τη Δευτέρα καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα, με την Ορεστιάδα να φτάνει τους 37,7 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Ωλενία Αχαΐας και το Δίον Πιερίας κατέγραψαν 37,4 βαθμούς.

Για την Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων και μεμονωμένων καταιγίδων κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και στα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 έως 36 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και τοπικά στα ηπειρωτικά έως τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Η εικόνα του καιρού αναμένεται να παραμείνει παρόμοια και τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρές μόνο διακυμάνσεις και πιθανότητα απογευματινών καταιγίδων κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά.

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