Ιωάννα Τούνη: «Κλαίω, αλλά μετά κοιτάζω τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάει» (vid)

Με χιούμορ και αρκετή δόση ειρωνείας επέλεξε να απαντήσει η Ιωάννα Τούνη σε αρνητικό σχόλιο που δέχθηκε στα social media

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των social media, αυτή τη φορά εξαιτίας της απάντησής της σε ένα επικριτικό σχόλιο που δέχθηκε από χρήστη του διαδικτύου.

Η influencer και επιχειρηματίας, που παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια σε TikTok και Instagram, αποφάσισε να μην αγνοήσει το μήνυμα που τη χαρακτήριζε «για τα πανηγύρια». Αντίθετα, το χρησιμοποίησε ως αφορμή για να δημιουργήσει ένα βίντεο με σαρκαστική διάθεση, απαντώντας με τον δικό της τρόπο.

Η απάντηση που έγινε viral

Στο βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται αρχικά να προσποιείται πως κλαίει, δείχνοντας ότι επηρεάστηκε από το αρνητικό σχόλιο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα όμως αλλάζει εντελώς ύφος, χαμογελά στον φακό και ποζάρει φορώντας ένα μαύρο σύνολο.

Πάνω στο βίντεο είχε γράψει το μήνυμα που αποτέλεσε και την απάντησή της προς τον follower:

«Εγώ κλαίω γιατί ο user579324801 μου σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει».

Η συγκεκριμένη ατάκα συγκέντρωσε γρήγορα χιλιάδες προβολές και σχόλια, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν το ύφος της ανάρτησης, ενώ άλλοι στάθηκαν στην αναφορά της στον τραπεζικό της λογαριασμό.

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