Χαμό προκάλεσε η Τούνη στη Μύκονο με τον χορό της: «Είναι το αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο»

Η Ιωάννα Τούνη άνοιξε το καλοκαίρι στη Μύκονο με χορό, μπικίνι, stories και ατάκες αγάπης για το νησί των Ανέμων.

Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στη Μύκονο για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, μαζί με τον γιο της Πάρη, φίλους της και τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, και ήδη οι αναρτήσεις της έχουν πάρει φωτιά.

Το στιγμιότυπο που έκανε περισσότερο θόρυβο ήταν ένα βίντεο από μπαρ του νησιού, όπου η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται με μπικίνι να χορεύει με κέφι και ανεβασμένη διάθεση, τραβώντας πάνω της τα βλέμματα.

Η Μύκονος, τα vibes και η πρώτη bikini selfie

Η Τούνη μοιράστηκε με τους followers της και την πρώτη της bikini selfie για το φετινό καλοκαίρι, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Πρώτη bikini selfie του καλοκαιριού». Μύκονος, καθρέφτης, μαγιό και Instagram. Τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει ο αλγόριθμος.

Η ίδια, πάντως, δεν έμεινε μόνο στις εικόνες. Σε story της εξήγησε γιατί έχει τόσο μεγάλη αδυναμία στη Μύκονο, γράφοντας: «Λατρεύω το νησί, τα vibes του και το γεγονός ότι έχεις άπειρες επιλογές για απόλυτη χαλάρωση, υπέροχο φαγητό ή ακόμη και party non stop». Και συνέχισε: «Προσωπικά όπου και να έχω ταξιδέψει… η Μύκονος είναι το αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο».

Στις αναρτήσεις της εμφανίζονται επίσης στιγμές με τις φίλες της στη θάλασσα, πιο χαλαρά καλοκαιρινά πλάνα, αλλά και εικόνες με τον μικρό Πάρη, που έχει φυσικά ξεχωριστή θέση στο ταξίδι. Η Τούνη έδειξε τον γιο της να περνά όμορφες στιγμές στο νησί, ενώ σε άλλο story έστειλε και μήνυμα στους μαθητές που δίνουν Πανελλήνιες, γράφοντας: «Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Μην σταματήσετε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας! Μερικές κόλλες χαρτί δεν μπορούν να μετρήσουν το πόσο αξίζεις».

