Το «ιαπωνικό κόλπο» που ρίχνει τη θερμοκρασία στο αυτοκίνητο μέσα σε δευτερόλεπτα χωρίς τη χρήση κλιματιστικού

Ένα απλό ιαπωνικό κόλπο υπόσχεται μείωση της θερμοκρασίας στο αυτοκίνητο έως και 10°C μέσα σε δευτερόλεπτα. Δείτε πώς λειτουργεί και τι άλλο προτείνεται για προστασία από τη ζέστη.

Με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού να επιβαρύνουν την καθημερινή οδήγηση, πολλοί οδηγοί αναζητούν τρόπους να μειώσουν γρήγορα τη ζέστη μέσα στο όχημα πριν ενεργοποιήσουν το κλιματιστικό.

Μία τεχνική που έχει γίνει γνωστή διεθνώς ως «ιαπωνικό κόλπο» υπόσχεται να ρίξει τη θερμοκρασία της καμπίνας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς τη χρήση A/C.

Πώς λειτουργεί η μέθοδος

Η διαδικασία είναι απλή και βασίζεται στη δημιουργία ροής αέρα μέσα στο αυτοκίνητο. Ο οδηγός κατεβάζει το παράθυρο από την πλευρά του, το ανεβάζει και στη συνέχεια το κατεβάζει ξανά, επαναλαμβάνοντας την κίνηση αρκετές φορές.

Σύμφωνα με όσους υποστηρίζουν τη μέθοδο, η επαναλαμβανόμενη αυτή κίνηση βοηθά τον ζεστό αέρα να απομακρυνθεί από την καμπίνα και να αντικατασταθεί από πιο δροσερό εξωτερικό αέρα, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να μπορεί να μειωθεί αισθητά μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο.

Αναφέρεται μάλιστα ότι η πτώση μπορεί να φτάσει έως και περίπου 10 βαθμούς Κελσίου, αν και το αποτέλεσμα εξαρτάται από τις συνθήκες περιβάλλοντος και το όχημα.

Γιατί η ζέστη στο αυτοκίνητο είναι επικίνδυνη

Οι υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό ενός οχήματος δεν επηρεάζουν μόνο την άνεση, αλλά και την οδηγική ασφάλεια. Έρευνες έχουν επισημάνει ότι η οδήγηση σε πολύ ζεστό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσει κόπωση, μειωμένη συγκέντρωση και καθυστερημένα αντανακλαστικά.

Σε ακραίες περιπτώσεις, η θερμική καταπόνηση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ικανότητα αντίδρασης του οδηγού, αυξάνοντας τον κίνδυνο λαθών στον δρόμο.

Πρακτικά μέτρα για καλύτερη θερμοκρασία

Πέρα από το συγκεκριμένο «κόλπο», υπάρχουν και άλλες απλές πρακτικές που βοηθούν στη μείωση της θερμότητας μέσα στο όχημα. Η στάθμευση σε σκιερό σημείο, η χρήση αντηλιακών στα παρμπρίζ και η κάλυψη του τιμονιού είναι μερικά από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα.

Επιπλέον, η τακτική προστασία των εσωτερικών επιφανειών από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να μειώσει τη συσσώρευση θερμότητας και να κάνει την είσοδο στο αυτοκίνητο πιο υποφερτή τους θερινούς μήνες.

Αν και το «ιαπωνικό κόλπο» έχει γίνει δημοφιλές στο διαδίκτυο, οι ειδικοί τονίζουν ότι λειτουργεί περισσότερο ως γρήγορη μέθοδος αερισμού παρά ως πλήρης αντικατάσταση του κλιματισμού.

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