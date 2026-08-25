Το απίστευτο «τράβηγμα» ενός κάστρου στην Ιαπωνία: Χιλιάδες άνθρωποι από το εξωτερικό ζήτησαν να πάρουν μέρος

Με τη δύναμη των χεριών και τη βοήθεια σχοινιών, εκατοντάδες άνθρωποι συμμετέχουν στη μετακίνηση του ιστορικού πύργου στην Ιαπωνία, που πρέπει να μετακινηθεί για να ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης.

Ο κεντρικός, οχυρωμένος πύργος του κάστρου Χιροζάκι, στην επαρχία Αομόρι της Ιαπωνίας, χρειάστηκε να μετακινηθεί προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευής ενός τείχους που υπέστη σοβαρές ζημιές από ισχυρό σεισμό. Το ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία, είναι ότι ένα μέρος αυτής της επιχείρησης, έγιν εμόνο με την ανθρώπινη δύναμη.

Εναλλάξ, ομάδες περίπου 80 ατόμων τραβούν σχοινιά μήκους 30 μέτρων, μετακινώντας σταδιακά τον ιστορικό πύργο, ο οποίος έχει τοποθετηθεί πάνω σε ειδικές ράγες. Το Σάββατο 22 Αυγούστου οι συμμετέχοντες κατάφεραν να μετακινήσουν το κτίσμα 1,13 μέτρα, ενώ την επόμενη ημέρα πρόσθεσαν ακόμη 1,09 μέτρα.

Η διαδικασία προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον, με την ζήτηση να είναι σχεδόν τετραπλάσια από τις διαθέσιμες θέσεις, καθως περίπου 8.000 άνθρωποι υπέβαλαν αίτηση για τις 1.800 διαθέσιμες θέσεις μέσα στις δύο ημέρες. «Οι συμμετοχές δεν ήταν μόνο από την πόλη, αλλά από όλη την Ιαπωνία και το εξωτερικό», δήλωσε στον Guardian ο Κενσούκε Χαγιασάκα, επικεφαλής του τμήματος πάρκων και χώρων πρασίνου του δήμου Χιροζάκι, σημειώνοντας ότι υπήρχαν συμμετέχοντες από τη Νοτιοανατολική Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Η αρχαία τεχνική που κρατά όρθιο το κάστρο

Στην περίπτωση του Χιροζάκι, η μέθοδος επιλέχθηκε επειδή ο πύργος αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό αγαθό εθνικής σημασίας. Οι Αρχές αποφάσισαν να μην τον αποσυναρμολογήσουν, αλλά να τον μετακινήσουν προσωρινά ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες. Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, μιας και το 2015 πραγματοποιήθηκε η πρώτη hikiya με πρωτοβουλία πολιτών, αλλά και η πρώτη μετακίνηση κάστρου με αυτή τη μέθοδο εδώ και περίπου έναν αιώνα.

Οι εργασίες στο τείχος ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024, με τις 2.185 πέτρες του να επανατοποθετούνται στις αρχικές τους θέσεις και τώρα μένει μόνο ο πύργος πρέπει να επιστρέψει στη βάση του. Ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διαδικασία ήταν ο 61χρονος Μοτοχάρου Νακάτα, ο οποίος ταξίδεψε από τη Χιροσίμα. Είχε συμμετάσχει και στην προηγούμενη μετακίνηση πριν από 11 χρόνια και δήλωσε ότι ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό να το κάνει ξανά, λέγοντας πως είναι η μοναδική ευκαιρία να τραβήξει κανείς ένα κάστρο.

Συνολικά θα μετακινηθεί περίπου 78 μέτρα

Η χειροκίνητη μετακίνηση θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου με περίπου 4.100 ανθρώπους να έχουν προγραμματιστεί να συμμετάσχουν, μετακινώντας συνολικά τον πύργο κατά περίπου 5 μέτρα. Το υπόλοιπο τμήμα της διαδρομής, περίπου 73 μέτρα, θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση μηχανημάτων μέχρι το τέλος του έτους. Ο πύργος του Χιροζάκι είναι ένας από τους μόλις 12 αυθεντικούς πύργους κάστρων που έχουν απομείνει στην Ιαπωνία και ο μοναδικός στην περιοχή Τοχόκου.

Το κάστρο ολοκληρώθηκε το 1611 και αποτέλεσε έδρα της φυλής Τσουγκάρου, δυστυχώς όμως ο αρχικός πύργος, ωστόσο, καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1627, όταν κεραυνός προκάλεσε έκρηξη σε αποθήκη πυρίτιδας. Το σημερινό κτίσμα κατασκευάστηκε το 1810.

Σήμερα, το κάστρο βρίσκεται στο κέντρο ενός πάρκου που προσελκύει περίπου 2 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο κατά την περίοδο ανθοφορίας των κερασιών. Ωστόσο, οι τουρίστες θα χρειαστεί να περιμένουν αρκετά ακόμη. Μετά την επιστροφή του πύργου στη βάση του θα ξεκινήσουν νέες εργασίες συντήρησης και ολόκληρη η κατασκευή θα καλυφθεί. Αν το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί, το κάστρο αναμένεται να ανοίξει ξανά για το κοινό το 2033.

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