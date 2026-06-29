Ηράκλειο: Βρέφος 11 μηνών κατάπιε ελατήριο από στυλό – Άμεση επέμβαση των γιατρών στο ΠΑΓΝΗ

Βρέφος 11 μηνών στο Ηράκλειο κατάπιε ελατήριο από στυλό και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου οι γιατροί το αφαίρεσαν με επιτυχία. Το παιδί είναι καλά στην υγεία του.

Ένα σοβαρό περιστατικό κινητοποίησε το ιατρικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όταν βρέφος μόλις 11 μηνών μεταφέρθηκε έχοντας καταπιεί ελατήριο από στυλό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με το βρέφος να οδηγείται άμεσα στο νοσοκομείο για αντιμετώπιση του ξένου σώματος.

Παρά το γεγονός ότι το νοσοκομείο δεν βρισκόταν σε εφημερία, οι γιατροί της ΩΡΛ Κλινικής κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν σε διαδικασία αφαίρεσης του αντικειμένου.

Η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με το ελατήριο να αφαιρείται χωρίς επιπλοκές.

Εκτός κινδύνου το βρέφος

Μετά την ιατρική παρέμβαση, το βρέφος είναι καλά στην υγεία του και δεν διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της άμεσης αντίδρασης σε περιπτώσεις κατάποσης ξένων σωμάτων από βρέφη και μικρά παιδιά, καθώς τέτοιου είδους συμβάντα μπορεί να αποβούν ιδιαίτερα επικίνδυνα.

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