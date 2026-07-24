Βάσεις 2026: Ποιο τμήμα έπεσε στα 12.925 μόρια από 17.350 - Ποιο ανέβηκε πάνω από 7.500 μόρια

Επιμέλεια:  Newsroom
Βάσεις 2026: Ποιο τμήμα έπεσε στα 12.925 μόρια από 17.350 - Ποιο ανέβηκε πάνω από 7.500 μόρια
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Η ανάλυση των βάσεων 2026

Εντυπωσιακές είναι οι μεταβολές στις βάσεις εισαγωγής ορισμένων πανεπιστημιακών τμημάτων για τις Πανελλήνιες 2026, σε σχέση με το 2025.

Ενδεικτικά, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας (κατηγορία Πυροσβεστών), όπου η βάση αυξήθηκε κατά 7.570 μόρια, ενώ στον αντίποδα τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Ναύπλιο, με απώλειες 6.725 μορίων.

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