Γαλλία: 11 νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους με αλεξιπτωτιστές

Τραγωδία στη βορειοανατολική Γαλλία, όπου αεροσκάφος που μετέφερε αλεξιπτωτιστές συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση. Και οι 11 επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους.

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη βορειοανατολική Γαλλία, όταν μικρό αεροσκάφος που μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στην περιοχή της Τομπλέν, κοντά στο αεροδρόμιο Nancy-Essey. Σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, και οι 11 άνθρωποι που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχασαν τη ζωή τους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 11:00 τοπική ώρα, με το αεροσκάφος να πέφτει σε χορτολιβαδική έκταση κοντά σε κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η αστυνομία απέκλεισε άμεσα την περιοχή, ενώ δεκάδες πυροσβέστες συμμετείχαν στην επιχείρηση λόγω του κινδύνου από διαρροή καυσίμων.

Αεροσκάφος για άλματα με αλεξίπτωτο

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αεροσκάφος ήταν ένα Pilatus PC-6, μοντέλο που χρησιμοποιείται ευρέως για τη μεταφορά αλεξιπτωτιστών και την εκτέλεση αλμάτων ελεύθερης πτώσης.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν ο πιλότος και δέκα άτομα που συμμετείχαν σε δραστηριότητα αλεξιπτωτισμού. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει επίσημα τα στοιχεία των θυμάτων, ενώ εξελίσσεται η διαδικασία ενημέρωσης των οικογενειών τους.

ALERTE - Au moins 11 morts dans le crash d'un avion à Tomblaine, près de l’aéroport Nancy. pic.twitter.com/TwtFDPrtFz — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 28, 2026

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια

Τα αίτια της συντριβής παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αεροπορικές αρχές της Γαλλίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν προηγήθηκε μηχανική βλάβη ή άλλο πρόβλημα κατά την απογείωση, ενώ οι ερευνητές συλλέγουν στοιχεία από το σημείο του δυστυχήματος για να διαπιστώσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

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