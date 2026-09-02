Η Κίνα βάζει φρένο στον «έρωτα» με την τεχνητή νοημοσύνη: Τα chatbots δεν θα μπορούν να αντικαθιστούν τις ανθρώπινες σχέσεις

Η Κίνα περιορίζει τις συναισθηματικές λειτουργίες των chatbots, φοβούμενη ότι οι χρήστες μπορεί να αναπτύξουν εξάρτηση από τους εικονικούς συντρόφους.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν χρησιμοποιείται πλέον μόνο για την αναζήτηση πληροφοριών ή την εκτέλεση καθημερινών εργασιών. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στα συστήματα AI για να συζητήσουν, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους ή ακόμη και να δημιουργήσουν μαζί τους δεσμούς.

Η τάση αυτή έχει προκαλέσει ανησυχία στις κινεζικές αρχές, οι οποίες αποφάσισαν να θέσουν περιορισμούς στη λειτουργία των λεγόμενων chatbots συντροφιάς. Τα νέα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ στις 15 Ιουλίου και έχουν ως στόχο να αποτρέψουν το ενδεχόμενο τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης να καταλήξουν να αντικαθιστούν τις ανθρώπινες σχέσεις, προκαλώντας παράλληλα συναισθηματική εξάρτηση στους χρήστες.

Στόχος η αποτροπή της συναισθηματικής εξάρτησης

Η ρύθμιση αφορά υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να μιμηθούν χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τρόπους σκέψης ή στυλ ανθρώπινης επικοινωνίας κατά τη διάρκεια συνεχών συναισθηματικών αλληλεπιδράσεων. Μεταξύ των βασικών μέτρων είναι η απαγόρευση παροχής τέτοιου είδους εικονικών συντρόφων σε ανηλίκους, καθώς και η επιβολή αυστηρότερων ελέγχων στις αντίστοιχες λειτουργίες που απευθύνονται σε ενήλικες.

Το ζήτημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους γνωστούς «εικονικούς συντρόφους» ή «εικονικές συντρόφους».Οι κινεζικές αρχές θέλουν να αποτρέψουν και το ενδεχόμενο ένας άνθρωπος να απομονωθεί από το κοινωνικό του περιβάλλον, επειδή συνομιλεί συνεχώς με μια AI που είναι πάντα διαθέσιμη, ακούει χωρίς να κρίνει και προσαρμόζει τις απαντήσεις της στις συναισθηματικές ανάγκες του χρήστη.

Η νέα ρύθμιση έχει ήδη επηρεάσει μεγάλες πλατφόρμες τεχνολογίας στην Κίνα. Το Doubao, μία από τις δημοφιλέστερες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα, αφαίρεσε τη λειτουργία συντροφιάς, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις νέες απαιτήσεις. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από χρήστες που είχαν ήδη αναπτύξει συναισθηματικούς δεσμούς με τα συγκεκριμένα συστήματα.

Η Κίνα ανοίγει έτσι μια συζήτηση που επεκτείνεται σταδιακά και σε άλλες χώρες: μέχρι ποιο σημείο μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να λειτουργεί ως συντροφιά χωρίς να καταλήγει να αντικαθιστά την ανθρώπινη επαφή; Το ενδιαφέρον πλέον δεν στρέφεται μόνο στις δυνατότητες της AI, αλλά και στη σχέση που μπορούν να αναπτύξουν οι άνθρωποι με τα συστήματα αυτά.

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