Άφησαν τη Νέα Υόρκη και αγόρασαν σπίτι στην Ιταλία με 13.000 δολάρια: «Βρήκαμε μια καλύτερη ζωή»

Ζευγάρι Αμερικανών εγκατέλειψε τη Νέα Υόρκη, αγόρασε σπίτι στο Αμπρούτσο με 13.000 δολάρια και περιγράφει πώς άλλαξε η ζωή του στην Ιταλία.

Αναζητώντας μια πιο ήρεμη καθημερινότητα και περισσότερο χρόνο για την οικογένειά τους, ένα ζευγάρι Αμερικανών αποφάσισε να αφήσει πίσω τη Νέα Υόρκη και να ξεκινήσει από την αρχή στην ιταλική περιφέρεια του Αμπρούτσο. Σήμερα δηλώνουν ότι δεν μπορούν να φανταστούν την επιστροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Κασσάνδρα Τρεσλ και ο σύζυγός της, Άλεξ Νίνμαν, εγκατέλειψαν τις ΗΠΑ το 2019. Εκείνη εργαζόταν σε εταιρεία τεχνολογίας, ενώ ο σύζυγός της ήταν χασάπης σε κατάστημα της Whole Foods. Μετά από ένα διάστημα στην Τσεχία, εγκαταστάθηκαν σε μια μικρή πόλη του Αμπρούτσο, περίπου τρεις ώρες από τη Ρώμη.

Αγόρασαν σπίτι έναντι 13.000 δολαρίων

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της μετακόμισης ήταν το κόστος κατοικίας. Το ζευγάρι αγόρασε ένα διώροφο σπίτι περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων, με δύο υπνοδωμάτια, υπόγειο και σοφίτα, πληρώνοντας μόλις 11.500 ευρώ (περίπου 13.000 δολάρια).

Στη συνέχεια επένδυσαν περίπου 15.000 ευρώ για την ανακαίνισή του, αποκτώντας έτσι το δικό τους σπίτι χωρίς στεγαστικό δάνειο.

Όπως αναφέρει η Τρεσλ, η αίσθηση ότι δεν έχει κάθε μήνα να πληρώνει ενοίκιο ή δόση στεγαστικού της προσφέρει μεγάλη οικονομική και ψυχολογική ανακούφιση. Η ίδια εξηγεί πως η απόφαση δεν βασίστηκε μόνο στα οικονομικά.

Όπως λέει, εκείνη και ο σύζυγός της άρχισαν να αμφισβητούν την αμερικανική αντίληψη ότι η επιτυχία σημαίνει μεγαλύτερα σπίτια, καλύτερα αυτοκίνητα και αδιάκοπη επαγγελματική εξέλιξη.

Αυτό που πραγματικά αναζητούσαν ήταν περισσότερος χρόνος, μεγαλύτερη ευελιξία και ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις.

Αρχικά συνέχισε να εργάζεται εξ αποστάσεως στον τομέα της τεχνολογίας, όμως στη συνέχεια επέλεξε να αφήσει τη δουλειά της. Σήμερα εργάζεται στο μάρκετινγκ μιας ιταλικής ταξιδιωτικής εταιρείας και δημιουργεί ψηφιακό περιεχόμενο, απολαμβάνοντας ένα πολύ πιο ευέλικτο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την Τρέσλ, η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά τον τρόπο ζωής. Στη μικρή πόλη όπου ζουν, οι γείτονες συναντιούνται καθημερινά, οι φίλοι επισκέπτονται ο ένας τον άλλο χωρίς ιδιαίτερες προετοιμασίες και τα παιδιά παίζουν μέχρι αργά στις πλατείες, υπό το βλέμμα γονιών και παππούδων.

Όπως περιγράφει, στην αρχή αυτή η εικόνα τους φαινόταν ασυνήθιστη, όμως πλέον αποτελεί φυσικό κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Η κόρη τους μεγαλώνει ως Ιταλίδα

Η πεντάχρονη κόρη τους γεννήθηκε στην Ευρώπη και έχει μεγαλώσει σχεδόν αποκλειστικά στην Ιταλία. Μιλά αγγλικά, τσεχικά και ιταλικά, ενώ αρχίζει να μαθαίνει και την τοπική διάλεκτο της περιοχής. Για τους γονείς της, η Ιταλία θα είναι πάντα η χώρα που επέλεξαν. Για εκείνη όμως είναι απλώς το σπίτι της.

Παρότι αναγνωρίζει ότι η ιταλική γραφειοκρατία συχνά δοκιμάζει την υπομονή των κατοίκων και ότι η απόσταση από συγγενείς και φίλους στις ΗΠΑ παραμένει δύσκολη, η Τρεσλ θεωρεί πως το ισοζύγιο είναι ξεκάθαρα θετικό.

Όπως λέει, σήμερα περνούν λιγότερο χρόνο οδηγώντας και καταναλώνοντας και περισσότερο χρόνο περπατώντας, συμμετέχοντας στην τοπική ζωή και δημιουργώντας σχέσεις με την κοινότητα.

«Βρήκαμε έναν διαφορετικό τρόπο ζωής», σημειώνει, εξηγώντας ότι στόχος τους είναι η κόρη τους να μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον όπου θα αισθάνεται ότι ανήκει πραγματικά σε μια κοινότητα.

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